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Бущан: О работе с Петраковым у меня только приятные воспоминания, он мне доверял
А вот кто будет новым тренером сборной, кипер не знает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Динамо" и
"Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником.
А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения", — сказал Бущан.
Напомним, что Александр Петраков недолго сидел без работы и уже
Также СМИ главным кандидатом на работу в сборной Украины называют Сергея Реброва.
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