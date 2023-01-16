Бущан: О работе с Петраковым у меня только приятные воспоминания, он мне доверял

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал завершение контракта Александра Петракова с национальной командой.

"Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником.

А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения", — сказал Бущан.

Напомним, что Александр Петраков недолго сидел без работы и уже принял сборную Армении .

Также СМИ главным кандидатом на работу в сборной Украины называют Сергея Реброва.