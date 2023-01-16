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Бущан: О работе с Петраковым у меня только приятные воспоминания, он мне доверял

Национальная сборная Украины
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А вот кто будет новым тренером сборной, кипер не знает

Бущан: О работе с Петраковым у меня только приятные воспоминания, он мне доверял

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал завершение контракта Александра Петракова с национальной командой.

"Знаю, что у Петракова завершился контракт и главного тренера у нас нет. Честно говоря, не знаю, кто будет наставником.

А что касается Александра Петракова, то у меня только приятные воспоминания, он мне доверял, у нас были нормальные отношения", — сказал Бущан.

Напомним, что Александр Петраков недолго сидел без работы и уже принял сборную Армении.

Также СМИ главным кандидатом на работу в сборной Украины называют Сергея Реброва.

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В статье: Украина Георгий Бущан Динамо (Киев) Александр Петраков
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Источник:
Football Hub

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