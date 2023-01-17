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Сможете назвать ТОП-30 самых дорогих трансферов украинских футболистов? Квиз
Историческому трансферу Михаила Мудрика посвящается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
15 января лондонский "Челси" официально объявил о подписании 22-летнего вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Лондонцы сразу отдали "горнякам" 70 миллионов евро, еще 30 миллионов евро украинский клуб может получить в виде бонусов. Этот трансфер стал самым дорогим в истории украинского футбола.
Сегодня мы вам предлагаем вспомнить ТОП-30 самых дорогих трансферов украинских футболистов, пройдя наш квиз. Трансферная стоимость указана согласно порталу transfermarkt. Ответы принимаются и на украинском, и на русском языках. Также можно вводить как имя и фамилию футболиста, так и только фамилию.
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