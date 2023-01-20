СМИ: Матчи сборной Украины будут транслироваться на ICTV в рамках телемарафона

Журналисты ТаТоТаке подтвердили ранее предоставленную информацию о том, что транслятором матчей сборной Украины в 2023-м году станет канал ICTV. Эта тема стала актуальной после закрытия телеканалов "Футбол 1/2/3", обладавших правами на показ матчей сборной Украины.

"Это будет в пределах украинского телемарафона, в свободном доступе для всех. Скорее всего, это будет делать ICTV", - отмечает источник.

Отметим, что в 2023-м году у сборной Украины будут товарищеские матчи и матчи отбора к чемпионату Европы 2024. Свою работу сборная Украины начнет в марте.