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СМИ: Матчи сборной Украины будут транслироваться на ICTV в рамках телемарафона
Трансляции будут в свободном доступе
Олександр Приходько
Журналисты ТаТоТаке подтвердили ранее предоставленную информацию о том, что транслятором матчей сборной Украины в 2023-м году станет канал ICTV. Эта тема стала актуальной после закрытия телеканалов "Футбол 1/2/3", обладавших правами на показ матчей сборной Украины.
"Это будет в пределах украинского телемарафона, в свободном доступе для всех. Скорее всего, это будет делать ICTV", - отмечает источник.
Отметим, что в 2023-м году у сборной Украины будут товарищеские матчи и матчи отбора к чемпионату Европы 2024. Свою работу сборная Украины начнет в марте.
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