Павелко - о тренере сборной Украины: Мы общаемся с Ребровым, но у него есть контракт

Сегодня, 24 января, в Киеве, в Доме футбола состоялась встреча президента УАФ Андрея Павелко с журналистами. В ходе пресс-конференции глава ассоциации рассказал о поиске нового наставника сборной Украины.

"Кто возглавит сборную Украины? Мы ответим на этот вопрос. Давайте сначала поблагодарим Александра Петракова за его работу в очень непростое время, когда началась война. У нас были хорошие шансы выйти на чемпионат мира и в дивизион А Лиги наций

Мы общаемся с Сергеем Ребровым. У нас много общего в видении игры нашей сборной. Нам импонирует то, что он может принести в наш футбол испанскую модель, с испанскими специалистами. И это будет касаться не только национальной команды, но и наших юношеских и молодежных сборных.

Я уверен, что это стратегический шаг, с большим прицелом в будущее, но сейчас у Сергея Реброва есть действующий контракт. Поэтому очень прошу всех немного подождать. Мы очень хотели бы уже огласить какое-либо решение, но есть правила и контракт, который Сергей должен выполнять. Я знаю, что он сосредоточен сейчас на работе в своем клубе.

Через некоторое время, уверен, мы все объявим. Вчера было совещание с Советом регионов и мы рассказывали и про этот вопрос. Члены Исполкома УАФ и наши представители в УПЛ и ПФЛ знают, как мы работаем над данным вопросом", - сказал Павелко.