Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет

В среду, 25-го января 2023-го года, состоялась жеребьевка "финала четырех" Лиги наций 2022/23, по итогам которой сформировались две игровые пары:

Испания – Италия;

Хорватия – Нидерланды.

Победители матчей (одна игра) сыграют между собой в золотом финале, определив лучшую сборную розыгрыша Лиги наций 2022/23. Примечательно, что ею может стать соперник сборной Украины по отбору к Евро-2024: финал Лиги наций запланирован на июнь текущего года, а с Италией в группе отбора Украина сыграет осенью (оба матча).

Для сборной Украины не важен результат "финала четырех" Лиги наций. Важны результаты, прошедшие на групповом этапе этого турнира.

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По итогам классического отбора станут известны двадцать участников чемпионата Европы – по две лучшие команды каждой из десяти квалификационных групп. Одна команда (Германия) получила автоматический пропуск на Евро-2024 (как хозяин). Это 21. Еще три команды определятся в плей-офф Лиги наций.

Вот здесь и может быть дополнительный шанс для Украины.

В плей-офф попадут по четыре лучшие сборные первых трех Дивизионов (А, В, С), не отобравшихся на Евро из-за классического отбора. Лучшие команды дивизиона В, где выступала Украина – это Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия. Они имеют гарантированные места в плей-офф.

Рейтинг команд в Лиге наций 2022/23 с разделением на Дивизионы / скриншот - wikipedia

Группы отбора, в которые попали лучшие команды Дивизиона В Лиги наций 2022/23

Группа А

Испания;

Шотландия;

Норвегия;

Грузия;

Кипр.

Группа G

Венгрия;

Сербия;

Черногория;

Болгария;

Литва.

Группа I:

Швейцария;

Израиль;

Румыния;

Косово;

Беларусь;

Андорра.

Группа J

Португалия;

Босния и Герцеговина;

Исландия;

Люксембург;

Словакия;

Лихтенштейн.

Нужно, чтобы из выделенных команд (Шотландия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина) напрямую на чемпионат Европы 2024-го года попали минимум две. То есть, чтобы минимум две команды среди этих четырех в своих группах заняли 1-2-е места.

Почему две, а не одна?

Потому что в рейтинге команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 Украину, кроме четырех вышеуказанных победителей групп, опережает еще Финляндия. То есть, если из вышеуказанного квартета напрямую на Евро-2024 отберется одна команда, в плей-офф с остальными тремя сыграет Финляндия. Если две – Финляндия и Украина.

Эти позиции независимы от того, какое непроходимое место команда займет в своей квалификационной группе. То есть, плей-офф Лиги наций светит Украине с одинаковыми шансами как с третьего места в своей квалификационной группе, так и с пятого.

Существует еще вероятность сыграть в плей-офф отбора Дивизиона А. Для этого нужно, чтобы из пятнадцати сборных этого дивизиона (Германия не фигурирует) через классический отбор прошли на Евро-2024 минимум тринадцать. Одну команду для плей-офф тогда доберут из Дивизиона D (лучшую из тех, которые не пройдут через классический отбор), а еще одной будет – либо самая рейтинговая из Дивизиона В, либо лучшая по общему рейтингу Лиги наций среди не прошедших отбор и не попавших в плей-офф своего дивизиона.

Если в плей-офф Дивизиона А освободится более одного места, Украина будет претендентом на переход туда, если не попадет в плей-офф Дивизиона В.

Общий рейтинг Лиги наций 2022/23 / фото - uefa.com

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Участники плей-офф разных Дивизионов не будут пересекаться между собой. То есть, от Дивизиона А на чемпионат Европы 2024 через плей-офф выйдет одна команда, от Дивизиона В – одна, и от Дивизиона С – тоже одна. Таким образом, к 21-му участнику, определенному ранее, прибавятся еще три команды.

В плей-офф Лиги наций придется сыграть два одноматчевых противостояния (полуфинал и финал). Хозяин определяется жребием.

Квалификационная группа сборной Украины:

Италия;

Англия;

Украина ;

; Северная Македония;

Мальта.

Первые матчи состоятся в конце марта 2023-го года.