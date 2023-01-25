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Национальная сборная Украины

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Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет

Национальная сборная Украины
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Важны те результаты, которые были на групповом раунде

Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В среду, 25-го января 2023-го года, состоялась жеребьевка "финала четырех" Лиги наций 2022/23, по итогам которой сформировались две игровые пары:

  • Испания – Италия;
  • Хорватия – Нидерланды.

Победители матчей (одна игра) сыграют между собой в золотом финале, определив лучшую сборную розыгрыша Лиги наций 2022/23. Примечательно, что ею может стать соперник сборной Украины по отбору к Евро-2024: финал Лиги наций запланирован на июнь текущего года, а с Италией в группе отбора Украина сыграет осенью (оба матча).

Для сборной Украины не важен результат "финала четырех" Лиги наций. Важны результаты, прошедшие на групповом этапе этого турнира.

***

По итогам классического отбора станут известны двадцать участников чемпионата Европы – по две лучшие команды каждой из десяти квалификационных групп. Одна команда (Германия) получила автоматический пропуск на Евро-2024 (как хозяин). Это 21. Еще три команды определятся в плей-офф Лиги наций.

Вот здесь и может быть дополнительный шанс для Украины.

В плей-офф попадут по четыре лучшие сборные первых трех Дивизионов (А, В, С), не отобравшихся на Евро из-за классического отбора. Лучшие команды дивизиона В, где выступала Украина – это Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия. Они имеют гарантированные места в плей-офф.

Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет - изображение 1

Рейтинг команд в Лиге наций 2022/23 с разделением на Дивизионы / скриншот - wikipedia

Группы отбора, в которые попали лучшие команды Дивизиона В Лиги наций 2022/23

Группа А

Испания;
Шотландия;
Норвегия;
Грузия;
Кипр.

Группа G

Венгрия;
Сербия;
Черногория;
Болгария;
Литва.

Группа I:

Швейцария;
Израиль;
Румыния;
Косово;
Беларусь;
Андорра.

Группа J

Португалия;
Босния и Герцеговина;
Исландия;
Люксембург;
Словакия;
Лихтенштейн.

Нужно, чтобы из выделенных команд (Шотландия, Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина) напрямую на чемпионат Европы 2024-го года попали минимум две. То есть, чтобы минимум две команды среди этих четырех в своих группах заняли 1-2-е места.

Почему две, а не одна?

Потому что в рейтинге команд Дивизиона В Лиги наций 2022/23 Украину, кроме четырех вышеуказанных победителей групп, опережает еще Финляндия. То есть, если из вышеуказанного квартета напрямую на Евро-2024 отберется одна команда, в плей-офф с остальными тремя сыграет Финляндия. Если две – Финляндия и Украина.

Эти позиции независимы от того, какое непроходимое место команда займет в своей квалификационной группе. То есть, плей-офф Лиги наций светит Украине с одинаковыми шансами как с третьего места в своей квалификационной группе, так и с пятого.

Существует еще вероятность сыграть в плей-офф отбора Дивизиона А. Для этого нужно, чтобы из пятнадцати сборных этого дивизиона (Германия не фигурирует) через классический отбор прошли на Евро-2024 минимум тринадцать. Одну команду для плей-офф тогда доберут из Дивизиона D (лучшую из тех, которые не пройдут через классический отбор), а еще одной будет – либо самая рейтинговая из Дивизиона В, либо лучшая по общему рейтингу Лиги наций среди не прошедших отбор и не попавших в плей-офф своего дивизиона.

Если в плей-офф Дивизиона А освободится более одного места, Украина будет претендентом на переход туда, если не попадет в плей-офф Дивизиона В.

Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет - изображение 2Лига наций – дополнительная возможность для Украины отобраться на Евро-2024. Но финал четырех значения не имеет - изображение 3

Общий рейтинг Лиги наций 2022/23 / фото - uefa.com

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Участники плей-офф разных Дивизионов не будут пересекаться между собой. То есть, от Дивизиона А на чемпионат Европы 2024 через плей-офф выйдет одна команда, от Дивизиона В – одна, и от Дивизиона С – тоже одна. Таким образом, к 21-му участнику, определенному ранее, прибавятся еще три команды.

В плей-офф Лиги наций придется сыграть два одноматчевых противостояния (полуфинал и финал). Хозяин определяется жребием.

Квалификационная группа сборной Украины:

  • Италия;
  • Англия;
  • Украина;
  • Северная Македония;
  • Мальта.

Первые матчи состоятся в конце марта 2023-го года.

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В статье: Украина Лига Наций
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