Бурбас назвал тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Украинский журналист Игорь Бурбас уже знает, кто войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины .

Во всяком случай, инсайдер уже опубликовал информацию о комплектации тренерского штаба Реброва.

Так, помощниками украинца станут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, которые сейчас работают с ним в "Аль-Айне".

Тренером вратарей, вероятно, будет Рустам Худжамов. Остальные кандидатуры на одну-две позиции еще обсуждаются.

Напомним, что ранее стало известно, что Ребров ведет переговоры со своим клубом по поводу досрочного расторжения контракта.