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Бурбас назвал тренерский штаб Реброва в сборной Украины
Украинские инсайдеры знают все
Украинский журналист Игорь Бурбас уже знает, кто войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в
Во всяком случай, инсайдер уже опубликовал информацию о комплектации тренерского штаба Реброва.
Так, помощниками украинца станут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, которые сейчас работают с ним в "Аль-Айне".
Тренером вратарей, вероятно, будет Рустам Худжамов. Остальные кандидатуры на одну-две позиции еще обсуждаются.
Напомним, что ранее стало известно, что Ребров ведет переговоры со своим клубом по поводу досрочного расторжения контракта.
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