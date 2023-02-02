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Бурбас назвал тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Украинские инсайдеры знают все

Бурбас назвал тренерский штаб Реброва в сборной Украины

Новина українською

Украинский журналист Игорь Бурбас уже знает, кто войдет в тренерский штаб Сергея Реброва в сборной Украины.

Во всяком случай, инсайдер уже опубликовал информацию о комплектации тренерского штаба Реброва.

Так, помощниками украинца станут Висенте Гомес и Луис Арагон Байона, которые сейчас работают с ним в "Аль-Айне".

Тренером вратарей, вероятно, будет Рустам Худжамов. Остальные кандидатуры на одну-две позиции еще обсуждаются.

Напомним, что ранее стало известно, что Ребров ведет переговоры со своим клубом по поводу досрочного расторжения контракта.

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В статье: Сергей Ребров Украина Рустам Худжамов Висенте Гомес Игорь Бурбас
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Комментарии (2)
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Romerik (YNWA)
02.02.2023 в 23:56
Цікаво, якщо за Худжамова правда, як вони з Трубіним будуть ладити? Там же якісь образи на Трубіна з його боку
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+1
0
oohhmee (Гамильтон)
03.02.2023 в 00:14
не викликати Трубіна(шутка)
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0
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