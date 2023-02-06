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Вацко: Сборная Украины в марте проведет спарринг с Брентфордом

Национальная сборная Украины
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Договаривался о матче еще Петраков

Вацко: Сборная Украины в марте проведет спарринг с Брентфордом

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

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Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко высказал инсайдерскую информацию, согласно которой, сборная Украины в марте перед стартом квалификации к Евро-2024 проведет спарринг с английским "Брентфордом" .

"Сборная Украины проведет контрольный матч 23 марта. Матч запланирован. Знаете, с кем? С "Брентфордом".

Знаете, кто договаривался? Александр Васильевич Петраков. Помните, в августе прошлого года было очень много фотографий, что он полетел в Англию и был на матче с "Брентфордом"? Рассказывал, что дружит с главным тренером Томасом Франком", — сказал Вацко.

Напомним, что матч отбора ЧЕ-2024 Англия – Украина состоится 26 марта.

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В статье: Украина Виктор Вацко Александр Петраков Брентфорд
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Источник:
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