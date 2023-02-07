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Украина не планировала проводить спарринг с Эквадором

Национальная сборная Украины
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УАФ не вела переговоров с южноамериканской сборной

Украина не планировала проводить спарринг с Эквадором

Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украины 26 марта проведет сыграет свой первый отборочный матч Евро-2024 против сборной Англии на “Уэмбли”.

В СМИ появлялись предположения, что перед стартом отбора Украина проведет товарищеский матч с Эквадором, но в УАФ опровернли эту информацию.

“Таких переговоров даже не велось”, – сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.

Ранее пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский сказал, что окончательное решение о возможных матчах перед игрой с Англией будет приниматься после назначения главного тренера сборной.

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В статье: Украина сборная Украины Национальная сборная Украины УАФ
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Источник:
FanDay.net

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