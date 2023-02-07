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Украина не планировала проводить спарринг с Эквадором
УАФ не вела переговоров с южноамериканской сборной
Фото: УАФ / Автор - Павел Кубанов
Национальная сборная Украины 26 марта проведет сыграет свой первый отборочный матч Евро-2024 против сборной Англии на “Уэмбли”.
В СМИ появлялись предположения, что перед стартом отбора Украина проведет товарищеский матч с Эквадором, но в УАФ опровернли эту информацию.
“Таких переговоров даже не велось”, – сказал генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий.
Ранее пресс-аташе сборной Украины Александр Гливинский сказал, что окончательное решение о возможных матчах перед игрой с Англией будет приниматься после назначения главного тренера сборной.
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