Ротань может принять сборную Украины на мартовские матчи, - источник

Сборная Украины должна получить главного тренера в конце февраля. По информации украинского инсайдера Игоря Бурбаса, именно тогда Сергей Ребров будет решать вопрос с "Аль-Айном" о расторжении соглашения.

Есть вариант, что клуб из ОАЭ специалиста отпустит на два мартовских матча национальной сборной: против "Брентфорда" 23 числа и против Англии 26-го.

Если Реброву не удастся договориться, он будет формировать штаб, который будет готовить команду к матчу с Англией. Одним из вариантов временно исполняющего обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Но он в будущем не войдет в новый тренерский штаб главной команды. Временную замену будет согласовывать сам Ребров.

Напомним, что Руслан Ротань прямо сейчас возглавляет украинскую молодежную сборную и клуб УПЛ, "Александрию". В марте у молодежи Ротаня запланированы два важных контрольных матча в преддверии финальной части Евро-2023 U21.