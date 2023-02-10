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Ротань может принять сборную Украины на мартовские матчи, - источник
Это может быть третья команда, с которой будет одновременно работать молодой специалист
Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий
Сборная Украины должна получить главного тренера в конце февраля. По информации украинского инсайдера Игоря Бурбаса, именно тогда Сергей Ребров будет решать вопрос с "Аль-Айном" о расторжении соглашения.
Есть вариант, что клуб из ОАЭ специалиста отпустит на два мартовских матча национальной сборной: против
Если Реброву не удастся договориться, он будет формировать штаб, который будет готовить команду к матчу с Англией. Одним из вариантов временно исполняющего обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Но он в будущем не войдет в новый тренерский штаб главной команды. Временную замену будет согласовывать сам Ребров.
Напомним, что Руслан Ротань прямо сейчас возглавляет украинскую молодежную сборную и клуб УПЛ, "Александрию". В марте у молодежи Ротаня запланированы два важных контрольных матча в преддверии финальной части Евро-2023 U21.
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