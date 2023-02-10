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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ротань может принять сборную Украины на мартовские матчи, - источник

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Это может быть третья команда, с которой будет одновременно работать молодой специалист

Ротань может принять сборную Украины на мартовские матчи, - источник

Фото: ФК Олександрія / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины должна получить главного тренера в конце февраля. По информации украинского инсайдера Игоря Бурбаса, именно тогда Сергей Ребров будет решать вопрос с "Аль-Айном" о расторжении соглашения.

Есть вариант, что клуб из ОАЭ специалиста отпустит на два мартовских матча национальной сборной: против "Брентфорда" 23 числа и против Англии 26-го.

Если Реброву не удастся договориться, он будет формировать штаб, который будет готовить команду к матчу с Англией. Одним из вариантов временно исполняющего обязанности главного тренера является Руслан Ротань. Но он в будущем не войдет в новый тренерский штаб главной команды. Временную замену будет согласовывать сам Ребров.

Напомним, что Руслан Ротань прямо сейчас возглавляет украинскую молодежную сборную и клуб УПЛ, "Александрию". В марте у молодежи Ротаня запланированы два важных контрольных матча в преддверии финальной части Евро-2023 U21.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Украина ФК Александрия
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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.02.2023 в 20:06
Якась дурня
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0
0
Romerik (YNWA)
10.02.2023 в 19:55
А пам'ятаєте, як всі плювалися з гри молодіжки перші роки, а тут вже національна і перший матч. Оце весело. Х*йня бородата вважає збірну своєю іграшкою і взагалі плює на національні інтереси. За півтора місяці гра, треба подавати на візу в ВБ, а воно ще перебирає тренерами
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+1
0
download1 (huyersk)
10.02.2023 в 19:50
Чому Ребров не може керувати збірною через Вайбер ? Подивився би тренувальний процесс, повідомив би стартові склади, на зум-конференції розповів би тактику ?21 століття на дворі
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0
-1
kalan-86 (Анкара)
10.02.2023 в 19:42
Найкращий варіант, це якщо Реброву дозволять працювати на цих двох матчах, а потім влітку вже і контракт закінчиться. Але все одно, весь цей цирк навколо збірної вже якось набрид.
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+1
0
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scorpius (Ck)
10.02.2023 в 19:33
Этого еще не хватало...
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