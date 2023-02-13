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Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник

Национальная сборная Украины
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Правда, этот вариант маловероятен

Павелко разговаривал со Скрипником по поводу работы в сборной Украины - Источник

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко разговаривал с главным тренером "Ворсклы" Виктором Скрипником, сообщает ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

По информации журналиста, темой диалога стало возможное назначение на пост наставника национальной сборной Украины.

"Я знаю, что Павелко со Скрипником разговаривал на определенных переправах. Но что сейчас "Ворскле" делать? Даже если "Ворскла" понимает, что Скрипник достаточно дорого обходится их и сейчас нет тех возможностей, которые появлялись в начале этой истории, то это надо, чтобы Андрей Павелко нашел деньги на компенсацию за Скрипника, чтобы они выплатили "Ворскле".

Чтобы они сказали Лисаку, Жеваго или Черняку, не знаю кому, мол давайте мы вам сейчас платим компенсацию, он дорабатывает этот сезон, у вас вообще уже нет задач реальных , а потом вы его просто отпускаете и берете какого-нибудь тренера, грубо говоря, не на 30к, а на 10к в месяц, и этот тренер работает с тем коллективом, который у вас есть, потому что хорошего уже не будет", - отметил Спиваковский.

Ранее сообщалось, что Руслан Ротань может принять сборную Украины на мартовские матчи.

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В статье: Ворскла (Полтава) Украина Виктор Скрипник Андрей Павелко ТаТоТаке
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