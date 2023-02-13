Вацко: Я так понимаю, что у сборной Украины есть и.о. главного тренера на мартовские матчи

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко порассуждал о новом главном тренере для сборной Украины, и намекнул о том, что информации Игоря Бурбаса о Руслане Ротане, как и.о. для национальной команды , можно доверять.

"Я так понимаю, что у национальной сборной Украины уже есть тренер на мартовские матчи. Точнее, исполняющий обязанности главного тренера.

Меня две информации заинтересовали в этом аспекте. Первая – телефонный разговор с информированным человеком и брошенная фраза: "Чего ты паришься? До конца февраля будет тренер". И вторая – та, которая вышла в публичной сфере от украинского Фабрицио Романо, Игоря Бурбаса.

Почему следует обращать внимание на инсайды Бурбаса, если это касается деятельности УАФ? Игорь действительно знает, что происходит на 5-м этаже УАФ. Он написал, что и.о. главного тренера по подаче Сергея Реброва будет Руслан Ротань", – сказал Вацко.