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Вацко: Я так понимаю, что у сборной Украины есть и.о. главного тренера на мартовские матчи

Национальная сборная Украины
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И это, вероятно, Руслан Ротань

Вацко: Я так понимаю, что у сборной Украины есть и.о. главного тренера на мартовские матчи

Фото: УАФ

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Виктор Вацко порассуждал о новом главном тренере для сборной Украины, и намекнул о том, что информации Игоря Бурбаса о Руслане Ротане, как и.о. для национальной команды, можно доверять.

"Я так понимаю, что у национальной сборной Украины уже есть тренер на мартовские матчи. Точнее, исполняющий обязанности главного тренера.

Меня две информации заинтересовали в этом аспекте. Первая – телефонный разговор с информированным человеком и брошенная фраза: "Чего ты паришься? До конца февраля будет тренер". И вторая – та, которая вышла в публичной сфере от украинского Фабрицио Романо, Игоря Бурбаса.

Почему следует обращать внимание на инсайды Бурбаса, если это касается деятельности УАФ? Игорь действительно знает, что происходит на 5-м этаже УАФ. Он написал, что и.о. главного тренера по подаче Сергея Реброва будет Руслан Ротань", – сказал Вацко.

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В статье: Руслан Ротань Украина Виктор Вацко
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Источник:
Вацко Live

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Комментарии (1)
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Mexxxxx (Просяная)
13.02.2023 в 20:27
Все одно не зрозуміло, як Ротань став таким незамінним і затребуваним тренером, на всі збірні. Десь пішли в тінь Михайличенко, Буряк... які були єдині і незамінні, і от тепер залишився один на слуху і на виборі. Просто за що? Може за морально-вольові якості, так цього замало для тренера...
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