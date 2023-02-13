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Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань

Национальная сборная Украины
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Ребров освободится только летом, а у Ротаня важные матчи с молодежкой

Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань

Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов

Новина українською

УАФ действительно ищет временно исполняющего обязанности главного тренера для сборной Украины. Однако, это вряд ли будет Руслан Ротань, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Цыганык говорит, что Ребров действительно хочет принять сборную Украины, но и не может досрочно разорвать контракт с "Аль-Айном", котоырй истекает 30 июня.

Таким образом, УАФ планирует назначить временщика до того момента, пока не освободится Ребров.

В Ассоциации действительно обдумывали вариант с Ротанем, однако этот вариант кажется не самым удачным, так как у молодежной сборной Украины в этот временной отрезок также предстоят важные матчи.

В Ассоциации на данный момент продолжают поиски временщика, который васе-таки сможет довести сборную, пока не освободится Ребров.

Также Цыганык заявил, что не будет досрочно разрывать контракт с "Аль-Айном" и Андрей Ярмоленко, которому СМИ предрекали скорое возвращение в "Динамо". Украинец останется в ОАЭ до лета.

Таким образом, дальнейшая судьба и Реброва и Ярмоленко прояснится только ближе к лету.

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Динамо (Киев) Игорь Цыганык Аль-Айн (ОАЭ)
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