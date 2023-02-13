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Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань
Ребров освободится только летом, а у Ротаня важные матчи с молодежкой
Фото: УАФ/Автор - Павел Кубанов
УАФ действительно ищет временно исполняющего обязанности главного тренера для
Цыганык говорит, что Ребров действительно хочет принять сборную Украины, но и не может досрочно разорвать контракт с "Аль-Айном", котоырй истекает 30 июня.
Таким образом, УАФ планирует назначить временщика до того момента, пока не освободится Ребров.
В Ассоциации действительно обдумывали вариант с Ротанем, однако этот вариант кажется не самым удачным, так как у молодежной сборной Украины в этот временной отрезок также предстоят важные матчи.
В Ассоциации на данный момент продолжают поиски временщика, который васе-таки сможет довести сборную, пока не освободится Ребров.
Также Цыганык заявил, что не будет досрочно разрывать контракт с "Аль-Айном" и Андрей Ярмоленко, которому СМИ предрекали скорое возвращение в "Динамо". Украинец останется в ОАЭ до лета.
Таким образом, дальнейшая судьба и Реброва и Ярмоленко прояснится только ближе к лету.
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