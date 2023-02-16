Сборная Украины узнала место проведения матча с командой Северной Македонии

Стало известно место и время начала матча отборочного турнира Евро-2024 Северная Македония — Украина, который пройдет 16 июня 2023 года.

Пресс-служба УАФ сообщает, что поединок состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэсского. Арена вмещает около 33,5 тыс. зрителей. Старт поединка - в 21.45 по киевскому времени.

По итогам жеребьевки отбора Евро-2024 сине-желтые попали в группу С, где встретятся с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. 26 марта сборная Украины стартует выездным поединком с Англией в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, что на данный момент национальная команда остается без главного тренера. Также СМИ пишут, что исполняющим обязанности на мартовские матчи может быт назначен Руслан Ротань.