  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины узнала место проведения матча с командой Северной Македонии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины узнала место проведения матча с командой Северной Македонии

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

В рамках отбора на Евро-2024

Сборная Украины узнала место проведения матча с командой Северной Македонии

Фото: УАФ

Новина українською

Стало известно место и время начала матча отборочного турнира Евро-2024 Северная Македония — Украина, который пройдет 16 июня 2023 года.

Пресс-служба УАФ сообщает, что поединок состоится в Скопье на Национальной арене Тоше Проэсского. Арена вмещает около 33,5 тыс. зрителей. Старт поединка - в 21.45 по киевскому времени.

По итогам жеребьевки отбора Евро-2024 сине-желтые попали в группу С, где встретятся с Италией, Англией, Северной Македонией и Мальтой. 26 марта сборная Украины стартует выездным поединком с Англией в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Напомним, что на данный момент национальная команда остается без главного тренера. Также СМИ пишут, что исполняющим обязанности на мартовские матчи может быт назначен Руслан Ротань.

По теме
yellow-arrow
Лысак: Если сборная будет нуждаться в Скрипнике, Ворскла пойдет навстречу
yellow-arrow
Цыганык: УАФ ищет "временщика" для сборной Украины, но это навряд ли будет Ротань
yellow-arrow
УАФ отказалась от идеи провести спарринг сборной Украины с Марокко
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Северная Македония
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
caso46
16.02.2023 в 15:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде