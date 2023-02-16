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Довбик - о Евро-2020: Тот период моей мини-славы уже прошел
Все помнят, как Артем положил шведам
Faisal HQ
Форвард "
- О вас по-настоящему заговорили после победного гола в ворота сборной Швеции в 1/8 финала Евро-2020. Что изменил тот момент в вашей жизни?
- После того матча был всплеск моей популярности, однако я постарался ее отбросить и больше сконцентрироваться на клубе. Тот период моей мини-славы уже прошел, но сейчас я чувствую больше уверенности и готов помогать своему клубу. ЕВРО дал мне важный опыт, я стал более зрелым игроком, более уверенным в своих силах. Сейчас мне это очень помогает, и надеюсь, будет помогать и в будущем.
- В этой Лиге конференций вы забили пять голов и сделали два ассиста. С чем связана подобная результативность?
- Для нашего клуба это дебют в Европе, поэтому не только я, но и все игроки по-особенному хотят себя проявить. На каждый матч мы выходим очень заряженными на победу. Думаю, этот заряд есть у всей без исключения команды. Мы все очень хотим победить.
- Выйти из группы в дебютном еврокубковом сезоне - само по себе немалое достижение. Но оно выглядит еще более впечатляющим, если учесть обстоятельства, в которых оказался "Днепр-1"...
- Да, для дебютного сезона [в турнирах УЕФА] это уже очень хороший результат для нашей команды. Но сейчас такое время, когда мы должны прежде всего говорить о том, что происходит в Украине, поэтому мы очень хотим поддержать наш народ.
Это очень сложный момент для всей Украины, и для нас, игроков, тоже. Мы живем не дома, очень много переезжаем, долго стоим на границах [при выезде или въезде в Украину]. Это тяжело, но победы наших воинов обеспечивают нам двойную мотивацию. Мы все следим за новостями, и это дает нам дополнительные силы.
- Насколько сложно было осознать, что в своем первом еврокубковом сезоне "Днепр-1" не может играть дома?
- Конечно, нелегко проводить все матчи за пределами нашего родного города. Мы очень скучаем по Днепру, но все нас поддерживают, болельщики нам пишут. Мы не можем как-то по-другому воспринимать эту ситуацию.
В первые недели было непонимание того, что будет дальше, чувство неопределенности. Но мы поддерживали друг друга как могли, общались, старались как-то отвлечься, хотя ты каждое утро просыпаешься и смотришь новости, твои мысли занимает только это... Но главное, что мы друг друга очень поддерживали, все были очень открыты, каждый был готов помочь товарищу по команде.
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