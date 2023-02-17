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Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить
Есть план А, Б и С
Фото: ФК Динамо Киев
Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.
– Какая ситуация с тренером сборной?
– Мы очень надеемся. Об этом рано говорить. Есть кандидатуры, есть, вероятно, и план А, и план Б.
– И план С?
– Думаю, что и он есть. Он обязательно должен быть. Сейчас, понимаете, не можем на час вперед планировать в этой ситуации. Не то что на день, неделю или год.
– Сергей Ребров действительно единственный сейчас основной кандидат?
– Давайте не будем затрагивать эту тему, потому что она сложна и неоднозначна. Мы бы очень хотели, и он тоже. Пытаемся это сделать.
– Вы сможете возглавить команду?
– А что я плохого сделал?
– Ну почему?
– Знаете, я даже как-то не думал об этой теме, – сказал Михайличенко в интервью SportArenaTV.
Напомним, ранее СМИ писали, что исполняющим обязанности на мартовские матчи сборной может быт назначен Руслан Ротань.
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