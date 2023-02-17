  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Есть план А, Б и С

Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.

– Какая ситуация с тренером сборной?

– Мы очень надеемся. Об этом рано говорить. Есть кандидатуры, есть, вероятно, и план А, и план Б.

– И план С?

– Думаю, что и он есть. Он обязательно должен быть. Сейчас, понимаете, не можем на час вперед планировать в этой ситуации. Не то что на день, неделю или год.

– Сергей Ребров действительно единственный сейчас основной кандидат?

– Давайте не будем затрагивать эту тему, потому что она сложна и неоднозначна. Мы бы очень хотели, и он тоже. Пытаемся это сделать.

– Вы сможете возглавить команду?

– А что я плохого сделал?

– Ну почему?

– Знаете, я даже как-то не думал об этой теме, – сказал Михайличенко в интервью SportArenaTV.

Напомним, ранее СМИ писали, что исполняющим обязанности на мартовские матчи сборной может быт назначен Руслан Ротань.

По теме
yellow-arrow
Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Довбик - о Евро-2020: Тот период моей мини-славы уже прошел
yellow-arrow
Сборная Украины узнала место проведения матча с командой Северной Македонии
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Алексей Михайличенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArenaTV

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MaximSK (Киев)
17.02.2023 в 15:26
Позор Павелко и руководству УАФ что уже почти конец февраля, а они даже и не думают назначать главного тренера, опять будут тянуть до последнего и поставят какого-то случайного человека и мы получим разгром от Англии. Клин на Реброве не сошелся, если он не может конкретно сказать что не может уйти из ОАЭ, надо искать другого тренера, свободных и несвободных тренеров которые готовы возглавить сборную достаточно, надо просто решатся.
Ответить
+1
0
Romerik (YNWA)
17.02.2023 в 15:08
Довб*йоб бл*ть. Краще б мовчало...
Ответить
0
0
Джим Слэйд (Харьков)
17.02.2023 в 14:58
Звісно, рано. Поговоримо про це після того, як провалимо перші три матчі, призначимо після того, як провалимо п'ять, а потім звільнимо за невиконання завдання і почнемо наново.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде