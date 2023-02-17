Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить

Первый вице-президент УАФ Алексей Михайличенко рассказал о ситуации с назначением нового главного тренера сборной Украины.

– Какая ситуация с тренером сборной?

– Мы очень надеемся. Об этом рано говорить. Есть кандидатуры, есть, вероятно, и план А, и план Б.

– И план С?

– Думаю, что и он есть. Он обязательно должен быть. Сейчас, понимаете, не можем на час вперед планировать в этой ситуации. Не то что на день, неделю или год.

– Сергей Ребров действительно единственный сейчас основной кандидат?

– Давайте не будем затрагивать эту тему, потому что она сложна и неоднозначна. Мы бы очень хотели, и он тоже. Пытаемся это сделать.

– Вы сможете возглавить команду?

– А что я плохого сделал?

– Ну почему?

– Знаете, я даже как-то не думал об этой теме, – сказал Михайличенко в интервью SportArenaTV.

Напомним, ранее СМИ писали, что исполняющим обязанности на мартовские матчи сборной может быт назначен Руслан Ротань.