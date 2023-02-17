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СМИ: Ребров на 99% возглавит сборную Украину. Но произойдет это летом
УАФ якобы уже договорилась с тренером
Фото: newsfounded.com
Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн", на 99% возглавит
Источник уверяет, что УАФ уже договорилась с 48-летним украинцем.
Ребров возглавит украинскую национальную команду в июне, до матчей отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Он завершит все свои дела в клубе из ОАЭ в мае.
При этом, о назначении украинского специалиста объявят в марте.
Контракт Реброва с УАФ будет рассчитан на 8 лет. Это больше маркетинговый ход. В УАФ хотят, чтобы Ребров доработал до ЧМ-2030, за проведение которого Украина борется вместе с Испанией и Португалией. Формально УЕФА не разрешает контракты сроком более 5 лет, поэтому соглашение с Ребровым будет подписано по схеме 4+4 или 2+2+2+2. Каждый раз контракт будет продлеваться по обоюдному согласию сторон.
В тренерский штаб Реброва войдут Рустам Худжамов, два испанца и неназванные украинцы.
Также источник отмечает, что главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань действительно станет и. о. главного тренера сборной Украины до назначения Реброва. На этом настаивал сам Ребров.
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