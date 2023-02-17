СМИ: Ребров на 99% возглавит сборную Украину. Но произойдет это летом

Украинский тренер Сергей Ребров, который сейчас возглавляет "Аль-Айн", на 99% возглавит сборную Украины . С такой уверенностью дает информацию KDK. Правда, назначение произойдет уже летом.

Источник уверяет, что УАФ уже договорилась с 48-летним украинцем.

Ребров возглавит украинскую национальную команду в июне, до матчей отбора Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). Он завершит все свои дела в клубе из ОАЭ в мае.

При этом, о назначении украинского специалиста объявят в марте.

Контракт Реброва с УАФ будет рассчитан на 8 лет. Это больше маркетинговый ход. В УАФ хотят, чтобы Ребров доработал до ЧМ-2030, за проведение которого Украина борется вместе с Испанией и Португалией. Формально УЕФА не разрешает контракты сроком более 5 лет, поэтому соглашение с Ребровым будет подписано по схеме 4+4 или 2+2+2+2. Каждый раз контракт будет продлеваться по обоюдному согласию сторон.

В тренерский штаб Реброва войдут Рустам Худжамов, два испанца и неназванные украинцы.

Также источник отмечает, что главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань действительно станет и. о. главного тренера сборной Украины до назначения Реброва. На этом настаивал сам Ребров.