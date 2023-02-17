Ротань вызовет Коноплянку на матч сборной Украины против Англии

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка возвращается в сборную Украины .

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, игрок войдет в расширенный список, который на матч с Англией (26 марта )сейчас формирует Руслан Ротань.

Также источник пишет о том, что помощниками Ротаня в национальной сборной Украины будут Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Виталий Рева.

Напомним, что в последний раз в футболке национальной команды 33-летний Коноплянка играл 3 сентября 2020 года в матче со Швейцарией (2:1) в рамках Лиги Наций. В составе сборной Украины Евгений провел 86 матчей, в которых забил 21 мяч.