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Ротань вызовет Коноплянку на матч сборной Украины против Англии
Такую информацию дает журналист Игорь Бурбас
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка возвращается в
Как сообщает журналист Игорь Бурбас, игрок войдет в расширенный список, который на матч с Англией (26 марта )сейчас формирует Руслан Ротань.
Также источник пишет о том, что помощниками Ротаня в национальной сборной Украины будут Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Виталий Рева.
Напомним, что в последний раз в футболке национальной команды 33-летний Коноплянка играл 3 сентября 2020 года в матче со Швейцарией (2:1) в рамках Лиги Наций. В составе сборной Украины Евгений провел 86 матчей, в которых забил 21 мяч.
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