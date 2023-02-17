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Ротань вызовет Коноплянку на матч сборной Украины против Англии

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Такую информацию дает журналист Игорь Бурбас

Ротань вызовет Коноплянку на матч сборной Украины против Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер Краковии Евгений Коноплянка возвращается в сборную Украины.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, игрок войдет в расширенный список, который на матч с Англией (26 марта )сейчас формирует Руслан Ротань.

Также источник пишет о том, что помощниками Ротаня в национальной сборной Украины будут Сергей Кравченко, Евгений Гресь и Виталий Рева.

Напомним, что в последний раз в футболке национальной команды 33-летний Коноплянка играл 3 сентября 2020 года в матче со Швейцарией (2:1) в рамках Лиги Наций. В составе сборной Украины Евгений провел 86 матчей, в которых забил 21 мяч.

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В статье: Евгений Коноплянка Украина
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Комментарии (7)
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BanderaSS77
17.02.2023 в 20:25
Кофє піть будішь? Ааааа?Тру бро
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0
0
avatar
rubizhansky (Jõgeva)
17.02.2023 в 20:20
Селезньова бракує у складі
Ответить
0
0
avatar
SAID (Одесса)
17.02.2023 в 19:54
А Беланова вызовет?
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+1
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
17.02.2023 в 19:55
З язика зняв!)))
Ответить
0
0
avatar
SAID (Одесса)
17.02.2023 в 19:55
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
17.02.2023 в 19:44
Ось нафіга? Є Мудрик, є Криськів, Кочергін, Кабаєв, Зубков, Циганков.Коноплянка колись виглядав круто, але своє вже відіграв.
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0
0
vgolovan (полтава)
17.02.2023 в 19:33
е-ба -нуться тыквой об доску
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0
0

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