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Вацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет

Национальная сборная Украины
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Вопрос с главным тренером сборной Украины все еще висит в воздухе

Вацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет

Фото: twitter.com/alainfcae / Автор невідомий

Новина українською

Украинский комментатор Виктор Вацко высказал свои нынешние инсайды по поводу возможного назначения Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

"Не понимаю, как сейчас будет развиваться ситуация с главным тренером сборной Украины после этого мартовского "исполнения обязанностей" Русланом Ротанем.

Наши медиа утверждают, что уже в марте Андрей Павелко представит Сергея Реброва, что обо всем договорились, а затягивают историю, чтобы не обидеть шейхов, владельцев "Аль-Айна". Чтобы они в порыве возможного гнева не бросили Реброва на деньги.

Но если взять телефон в руки и сделать несколько звонков, узнаешь, что никаких задокументированных договоренностей с Ребровым и УАФ еще нет. Да, устно о чем-то договаривались, но это было уже достаточно давно. И во что-то, что имеет хотя бы малейший юридический вес, так и не трансформировалось", – сказал Вацко.

Напомним, что ранее СМИ писали что Ребров примет сборную Украины летом, хотя о его назначении УАФ может объявить и раньше.

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В статье: Сергей Ребров Украина Виктор Вацко Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
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