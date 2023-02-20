Вацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет

Украинский комментатор Виктор Вацко высказал свои нынешние инсайды по поводу возможного назначения Сергея Реброва главным тренером сборной Украины .

"Не понимаю, как сейчас будет развиваться ситуация с главным тренером сборной Украины после этого мартовского "исполнения обязанностей" Русланом Ротанем.

Наши медиа утверждают, что уже в марте Андрей Павелко представит Сергея Реброва, что обо всем договорились, а затягивают историю, чтобы не обидеть шейхов, владельцев "Аль-Айна". Чтобы они в порыве возможного гнева не бросили Реброва на деньги.

Но если взять телефон в руки и сделать несколько звонков, узнаешь, что никаких задокументированных договоренностей с Ребровым и УАФ еще нет. Да, устно о чем-то договаривались, но это было уже достаточно давно. И во что-то, что имеет хотя бы малейший юридический вес, так и не трансформировалось", – сказал Вацко.