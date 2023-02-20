  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Цыганык: Лидеры сборной Украины просили Ротаня временно принять команду
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цыганык: Лидеры сборной Украины просили Ротаня временно принять команду

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Тренер молодежки будет готовить национальную команду к двум мартовским матча

Цыганык: Лидеры сборной Украины просили Ротаня временно принять команду

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Игорь Цыганык подтверждает информацию, что главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань будет временным тренером национальной сборной Украины.

Впрочем, Цыганык также заявил, что Ротань примет команду только на два матча – поединок отбора Евро-2024 с Англией 26 марта и возможный товарищеский матч 23-го марта.

При этом, Цыганык говорит о том, что именно некоторые авторитетные игроки сборной Украины звонили Ротаню и просили его принять команду на эти матчи.

"Открою вам небольшую тайну, я знаю, что некоторые футболисты сборной Украины, лидеры команды звонили по телефону Ротаню и поддерживали его в том, чтобы именно он сейчас возглавил национальную команду на этот поединок против Англии и на товарищескую игру", - сказал Цыганык.

Напомним, что после отставки Александра Петракова сборная Украины все еще не получила главного тренера. СМИ активно пишут, что команду примет Сергей Ребров, но случится это только летом, когда у него закончится контракт с "Аль-Айном".

По теме
yellow-arrow
Вацко: Никаких документальных договоренностей Реброва с УАФ еще нет
yellow-arrow
Секрет успеха Шахтера, кто станет самоубийцей в сборной Украины. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
СМИ: Ротань вызовет в сборную Украины перед Англией Сватка, Буяльского и Коноплянку
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Сергей Ребров Украина Игорь Цыганык ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Hub

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Cassid (Kiev)
20.02.2023 в 20:29
Мне кажется, что вопросами тренерства должны заниматься не "лидеры сборной Украины", а совсем другие люди.Один "лидер" уже дотренировался до пролета мимо ЧМ и группы А.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде