Цыганык: Лидеры сборной Украины просили Ротаня временно принять команду

Украинский журналист Игорь Цыганык подтверждает информацию, что главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань будет временным тренером национальной сборной Украины.

Впрочем, Цыганык также заявил, что Ротань примет команду только на два матча – поединок отбора Евро-2024 с Англией 26 марта и возможный товарищеский матч 23-го марта.

При этом, Цыганык говорит о том, что именно некоторые авторитетные игроки сборной Украины звонили Ротаню и просили его принять команду на эти матчи.

"Открою вам небольшую тайну, я знаю, что некоторые футболисты сборной Украины, лидеры команды звонили по телефону Ротаню и поддерживали его в том, чтобы именно он сейчас возглавил национальную команду на этот поединок против Англии и на товарищескую игру", - сказал Цыганык.

Напомним, что после отставки Александра Петракова сборная Украины все еще не получила главного тренера. СМИ активно пишут, что команду примет Сергей Ребров, но случится это только летом, когда у него закончится контракт с "Аль-Айном".