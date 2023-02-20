Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганык: Лидеры сборной Украины просили Ротаня временно принять команду
Тренер молодежки будет готовить национальную команду к двум мартовским матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист Игорь Цыганык подтверждает информацию, что главный тренер молодежной сборной Украины и "Александрии" Руслан Ротань будет временным тренером
Впрочем, Цыганык также заявил, что Ротань примет команду только на два матча – поединок отбора Евро-2024 с Англией 26 марта и возможный товарищеский матч 23-го марта.
При этом, Цыганык говорит о том, что именно некоторые авторитетные игроки сборной Украины звонили Ротаню и просили его принять команду на эти матчи.
"Открою вам небольшую тайну, я знаю, что некоторые футболисты сборной Украины, лидеры команды звонили по телефону Ротаню и поддерживали его в том, чтобы именно он сейчас возглавил национальную команду на этот поединок против Англии и на товарищескую игру", - сказал Цыганык.
Напомним, что после отставки Александра Петракова сборная Украины все еще не получила главного тренера. СМИ активно пишут, что команду примет Сергей Ребров, но случится это только летом, когда у него закончится контракт с "Аль-Айном".
Популярное сейчас
- "Я не глупый". Поттер встал на защиту Мудрика и еще 2 новичков Челси
- Стало известно, когда Рух сыграет с Миланом в Юношеской лиге УЕФА
- Остался один сбитый самолет до круглой цифры. Генштаб – о потерях россиян за 19 февраля
- Михайличенко – о тренере сборной Украины: Об этом рано говорить
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка товарища Забарного по линии обороны Борнмута. ФОТО