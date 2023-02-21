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Габелок: С Петраковым поступили некрасиво, с Шевой расстались неправильно. Это фишка УАФ

Национальная сборная Украины
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Сборная Украины до сих пор без главного тренера

Габелок: С Петраковым поступили некрасиво, с Шевой расстались неправильно. Это фишка УАФ

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Полузащитник и капитан "Металлиста 1925" Артем Габелок поделился мнением о бывшем главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

– Выступая за юношеские сборные Украины пяти разных возрастов, вы неизменно играли под руководством Александра Петракова. Какой он человек и тренер?

– Если Кривенцов – фанатик и тактик, то Петраков – это душа. У меня столько веселых историй и "горбушек" не было ни с одним тренером.

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– Расскажите хотя бы одну.

– В том-то и дело, что есть, что вспомнить, да рассказать нечего. Все эти истории не для печати [смеется]. Могу сказать, что на теории Васильевич мог так "напихать" провинившемуся, что вся команда лежала от смеха.

Мы ходили за ним, записывали в блокноты и потом рассказывали все эти истории друзьям. С чувством юмора у Петракова полный порядок. Это его конек.

– Вам не кажется, что Петраков не сказал своего последнего слова в сборной Украины и он еще мог принести ей пользу?

– С одной стороны, с ним поступили некрасиво. С другой стороны, результата не было. Но ведь и с Шевой расстались неправильно. Мне кажется, это фишка УАФ. Только у нас один тренер может тренировать клуб, юношескую и национальную сборные.

А что касается Петракова, то он выжал максимум из нашей сборной, и в Армении у него, насколько я знаю, все хорошо. Можете за него не переживать [смеется]. В Армении о нем еще легенды будут ходить, - рассказал Габелок.

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В статье: Украина Александр Петраков Металлист 1925 (Харьков) Артем Габелок
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