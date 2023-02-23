Скрытый поиск тренеров для сборной – фишка Павелко. Так он нашел замену Фоменко, Шевченко и Петракову

Ровно через четыре недели национальная сборная Украины должна провести дебютную игру в 2023-м. Пусть это будет только товарищеский матч с английским "Брентфордом", однако все равно он заслуживает уважения в первую очередь из-за согласившегося на эту игру соперника. Пока же мы не знаем ни кто будет наставником команды, ни будущего тренерского штаба. А то, что заявка на мартовскую международную паузу была сформирована в ноябре, сообщали только инсайдеры, а не официальные источники из Дома футбола.

Впрочем, практика показывает, что для главы УАФ Андрея Павелко такой метод управления более чем привычен, а не форс-мажорный. Александр Рыженко вспоминает, как уже во времена подозреваемого в хищении средств руководителя организации назначались предыдущие главные тренеры в национальную сборную.

2016 год. Михаил Фоменко ⇒ Андрей Шевченко

У большинства болельщиков словосочетание "сборная Фоменко" имеет больше отрицательную окраску, чем наоборот. Специалист провел у руля главной команды страны два отборочных цикла и подарил за это время совершенно разные эмоции. Победный матч против Франции в ноябре 2013-го в стыковых играх на ЧМ входит в топ лучших игр "желто-синих" за все времена нашей независимости. Но уже через четыре дня после этого поединка произошел один из самых больших провалов: разгромное поражение в ответном матче. После этого был отбор на Евро-2016: в максимально сложной борьбе и максимально скучном футболе. Однако нам удалось получить результат в виде путевки в финальную часть, а это для многих было главное. Однако еще до дебютного матча во Франции, принимавшей турнир, произошла цепь очень странных и до сих пор непонятных событий.

Между первым и вторым поединком стыков на Евро-2016 против Словении бывший форвард сборной Артем Милевский в комментарии телеканалу "Футбол 1" сообщил , что следующим главным тренером сборной будет Андрей Шевченко. То, что эта информация на тот момент не воспринималась всерьез совершенно никем, это будет еще мягко сказано.

В течение следующих двух месяцев информационное поле вокруг национальной сборной было заполнено только двумя новостями: тогда еще ФФУ включит в штаб команды на Евро Андрея Шевченко, а Александр Заваров станет единственным из команды Фоменко, с кем контракт не продлили до завершения финальной части. О причинах пертурбаций на переправе Дом футбола не объявлял ни до, ни после: абсолютно вся пресса, чаты и форумы питались только слухами разной степени качества.

На этом Евро "желто-синие" показали худший результат среди всех 24 команд, проиграв все три игры с общим счетом 0:5. Зато начали заигрывать молодого Александра Зинченко, опасаясь, что его может перехватить Россия, а выход в последнем матче ради какого-то рекорда футболиста без гражданства Анатолия Тимощука многими воспринималось как издевательство над сборной.

В раздорах принимали участие все: болельщики критиковали УАФ, эксперты - футболистов, футболисты - открыто и на камеру тренерский штаб, а Павелко обвинял в плохом микроклимате СМИ. Никого не критиковал только Фоменко, который выглядел как раненый зверь, не способный дать отпор.

Апогеем стал вечер 21 июля 2016, когда несколько игроков национальной сборной прямо высказались о качестве работы Михаила Фоменко на камеры официального транслятора. Впрочем, каналы "Футбол 123", помня о своей объективности, убрали из открытого доступа выпуски программ "Великий футбол" и "Euro Rendez-Vous" за эту дату: сейчас их в сети не найдешь.

Фоменко еще до последней игры с поляками знал, что покинет сборную. Другие варианты, кроме назначения на вакантную должность Андрея Шевченко, не рассматривались.

2021 год. Андрей Шевченко ⇒ Александр Петраков

Каденция Шевченко в сборной была словно глоток свежего воздуха после очень прагматичного Михаила Фоменко. Молодой специалист пригласил в свой штаб только иностранных специалистов и почти отказался от жестко разрушительного футбола. Но главное, за что болельщики благодарили Андрея, команда перестала бояться и действительно играла в футбол против топ-сборных. Впрочем, первый цикл нового тренерского штаба оказался неудачным: лишь третье место за спиной в Исландии и Хорватии. Но и сам Шевченко и УАФ вместе с ним уверяли, что результаты будут.

Так оно и произошло: дебютный розыгрыш Лиги наций сборная Украины пролетела и без проблем вышла в сильнейший дивизион. А в отборе к Евро-2020 вышли в финальную часть с первого места, обойдя даже действующего чемпиона Европы, Португалию.

Финальную часть того Евро перенесли на год из-за коронакриза, а осенью 2020-го инсайдерский телеграмм-канал "Динамо Киев Inside" сообщил , что после Чемпионата Европы главным тренером сборной станет Сергей Ребров. Новость была не менее шокирующая, чем инсайд от Милевского за шесть лет до этого, а общие вопросы были аналогичные: какой смысл искать нового коуча, если нынешний выполнил главную задачу?

Не исключено, что именно этот фактор оказал влияние на сборную на Евро-2020. Подопечные Шевченко выглядели тяжело. Только благодаря фарту и сборной Швеции смогли завоевать наивысшее достижение в своей истории: добраться до четвертьфинала. Чисто с точки зрения "игра забывается, а результат остается", для Шевченко-тренера это был выдающийся результат. Однако именно игра оставляла желать гораздо лучшего.

Павелко отказался продлевать контракт со штабом Шевченко. Через месяц после своего ухода Андрей сообщит, что он не хотел уходить со сборной. После того, как должность тренера сборной стала вакантной, снова активизировались слухи о возможном назначении Реброва.

Вероятно, чтобы не потерять репутацию, Павелко не подписывал контракт с новым тренером еще до Евро, заставляя того ждать. Подсиживать своего бывшего партнера по "Динамо" Сергей не захотел, о чем сказал открыто: "Андрей Шевченко – один из моих лучших друзей. Можете представить, чтобы я воткнул нож ему в спину? Как я могу претендовать на его место?". Поэтому после окончания контракта с "Ференцварошем" еще до старта Евро Ребров стал тренером "Аль-Айна".

2023 год. Александр Петраков ⇒ ?

Шевченко покинул сборную за месяц до сентябрьской международной паузы. Андрей Павелко просто не имел особых вариантов выбора, поэтому назначил первого, кто находился под рукой: Александра Петракова.

По большому счету каденцию Петракова не имеет смысла сравнивать ни с одним из предшественников: он залетел в национальную сборную с забытым опытом работы со взрослыми футболистами и в разгар квалификации на ЧМ-2022. В итоге с задачей не справился, однако собрал очень много критики из-за классического для украинских девяностых прагматичного стиля футбола и наглого отношения к прессе: цепочки в его общении с болельщиками.

Впрочем, Павелко наступил на те же грабли в третий раз: еще в период каденции Петракова информационное пространство заполонили новости, что следующим коучем главной команды страны будет Сергей Ребров. Об этом открытым текстом говорил и сам глава УАФ: "Были переговоры с Ребровым, видение, что в будущем он возглавит сборную". Поэтому Петракова просто поставили перед фактом, что он занимает должность только на время: вопрос лишь в том, когда освободится его преемник.

В итоге все затянулось на два года. Однако, как и в случае с ротацией Шевченко – Петраков, у Павелко не было запасного варианта. Как летом 2021-го, так и зимой 2023-го, в Доме футбола будто требуют Реброва самому решить вопрос со своим клубом, оставаясь в стороне от переговоров. Вероятно, это понимает сам Ребров, поэтому вряд ли горит желанием работать под руководством нынешней УАФ, учитывая, что рано или поздно ему будут искать замену за спиной. В аналогичной ситуации будет Ротань, если его все же назначат на два матча: для Руслана это будет в любом случае лишь временная должность.

И все же завершить хотелось бы на оптимистической ноте: есть вероятность, что этот порочный круг будет разорван в течение текущего года. По крайней мере, попытки прокуратуры (или, как ее называют в Доме футбола, "россияне" ) привлечь главу УАФ к ответственности за финансовые махинации выглядят более чем реальными.

В материале использованы фото с официальной страницы Андрея Павелко в фейсбук