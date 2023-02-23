Источник: Сборная Украины проведет свой мартовский сбор в Лондоне. Старт - 19 марта

Первый сбор национальной сборной Украины пройдет в Лондоне. Об этом сообщает "ВЗБІРНА".

Источник сообщает, что команда начнет свой сбор 19 марта в Лондоне.

За этот период команда проведет одну товарищескую и одну официальную игру против Англии.

Напомним, что товарищеский матч (соперник официально еще не оглашен) должен пройти 23 марта. Поединок с англичанами состоится 26 марта на "Уэмбли".