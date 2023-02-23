Национальная сборная Украины
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Источник: Сборная Украины проведет свой мартовский сбор в Лондоне. Старт - 19 марта
23 марта возможно будет сыгран товарищеский матч, а 26-го матч отбора Евро-2024 против Англии
Фото Павла Кубанова - УАФ
Первый сбор
Источник сообщает, что команда начнет свой сбор 19 марта в Лондоне.
За этот период команда проведет одну товарищескую и одну официальную игру против Англии.
Напомним, что товарищеский матч (соперник официально еще не оглашен) должен пройти 23 марта. Поединок с англичанами состоится 26 марта на "Уэмбли".
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Источник:ВЗБІРНА
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