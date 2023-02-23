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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Сборная Украины проведет свой мартовский сбор в Лондоне. Старт - 19 марта

Национальная сборная Украины
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23 марта возможно будет сыгран товарищеский матч, а 26-го матч отбора Евро-2024 против Англии

Источник: Сборная Украины проведет свой мартовский сбор в Лондоне. Старт - 19 марта

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Первый сбор национальной сборной Украины пройдет в Лондоне. Об этом сообщает "ВЗБІРНА".

Источник сообщает, что команда начнет свой сбор 19 марта в Лондоне.

За этот период команда проведет одну товарищескую и одну официальную игру против Англии.

Напомним, что товарищеский матч (соперник официально еще не оглашен) должен пройти 23 марта. Поединок с англичанами состоится 26 марта на "Уэмбли".

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В статье: Украина
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Источник:
ВЗБІРНА

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