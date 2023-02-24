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DFB хочет провести товарищеский матч сборных Германии и Украины, - СМИ
Таки планы есть у немецкого футбольного союза
Imago
Немецкий футбольный союз (DFB) планирует организовать товарищеский матч со
Впрочем, контракт с УАФ на проведение матча еще не подписан.
В июне сборная Германии планирует провести три матча, первый из них станет 1000-м, однако 1000-й поединок не будет со сборной Украины.
С украинской командой хотят встретиться после 1000 игры, возможно, в Гельзенкирхене.
Также один из этих поединков сборная Германии хочет провести за пределами страны.
Напомним, что Украина и Германия провели между собой 8 очных матчей, в которых было зафиксировано 3 ничьи и 5 побед немцев.
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