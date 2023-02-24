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Источник: Ребров летом подпишет контракт со сборной Украины по схеме 1,5+2
Изначально долгосрочного контракта не будет
Фото: alainclub.ae
"ТаТоТаке" предоставили свежую инсайдерскую информацию о возможном назначении Сергея Реброва главным тренером
Источник сообщает о том, что Ребров подпишет контракт летом этого года. Соглашение будет подписано по схеме 1,5+2.
Таким образом, Ребров завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026.
Информация, которая была озвучена ранее о том, что контракт будет подписан сразу на восемь лет, может подтвердиться, в двух случаях:
- если результаты главной команды за первые 3,5 года окажутся удовлетворительными;
- если выстроенная штабом Реброва пирамида сборных докажет свою состоятельность.
Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера весной с большой степенью вероятности станет Руслан Ротань. 26 марта Украина проведет первый официальный матч против Англии на "Уэмбли".
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