Источник: Ребров летом подпишет контракт со сборной Украины по схеме 1,5+2

"ТаТоТаке" предоставили свежую инсайдерскую информацию о возможном назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины .

Источник сообщает о том, что Ребров подпишет контракт летом этого года. Соглашение будет подписано по схеме 1,5+2.

Таким образом, Ребров завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026.

Информация, которая была озвучена ранее о том, что контракт будет подписан сразу на восемь лет, может подтвердиться, в двух случаях:

если результаты главной команды за первые 3,5 года окажутся удовлетворительными;

если выстроенная штабом Реброва пирамида сборных докажет свою состоятельность.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера весной с большой степенью вероятности станет Руслан Ротань. 26 марта Украина проведет первый официальный матч против Англии на "Уэмбли".