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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Источник: Ребров летом подпишет контракт со сборной Украины по схеме 1,5+2

Национальная сборная Украины
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Изначально долгосрочного контракта не будет

Источник: Ребров летом подпишет контракт со сборной Украины по схеме 1,5+2

Фото: alainclub.ae

Новина українською

"ТаТоТаке" предоставили свежую инсайдерскую информацию о возможном назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины.

Источник сообщает о том, что Ребров подпишет контракт летом этого года. Соглашение будет подписано по схеме 1,5+2.

Таким образом, Ребров завершит со сборной отборочный цикл Евро-2024 и проведет квалификацию на ЧМ-2026.

Информация, которая была озвучена ранее о том, что контракт будет подписан сразу на восемь лет, может подтвердиться, в двух случаях:

  • если результаты главной команды за первые 3,5 года окажутся удовлетворительными;
  • если выстроенная штабом Реброва пирамида сборных докажет свою состоятельность.

Напомним, что исполняющим обязанности главного тренера весной с большой степенью вероятности станет Руслан Ротань. 26 марта Украина проведет первый официальный матч против Англии на "Уэмбли".

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
ТаТоТаке

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