Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу
Виталий будет в обойме Ротаня
fcdynamo.kiev.ua
Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, вероятно, будет вызван в лагерь национальной
Как сообщает "ТаТоТаке", УАФ подала документы 30-летнего футболиста на британскую визу.
Напомним, что сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.
Последний раз Буяльский играл за сборную в сентябре 2021 года.
Популярное сейчас
- Шахтер получил соперника в 1/8 финала Лиги Европы
- Шахтер поедет в Роттердам. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
- Красотка дня. Неповторимая Даша Савина украсила своим присутствием триумф Шахтера в Ренне. ФОТО
- Игрок Динамо и сборной Украины в начале полномасштабной войны вывез из Украины более 3 млн грн
- Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
- Французская порноактриса занялась сексом на стадионе Ниццы и засняла это на камеру