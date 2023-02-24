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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

Национальная сборная Украины
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Виталий будет в обойме Ротаня

Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, вероятно, будет вызван в лагерь национальной сборной Украины на мартовские матчи.

Как сообщает "ТаТоТаке", УАФ подала документы 30-летнего футболиста на британскую визу.

Напомним, что сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.

Последний раз Буяльский играл за сборную в сентябре 2021 года.

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В статье: Украина Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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