Источник: УАФ подала документы Буяльского на британскую визу

Хавбек "Динамо" Виталий Буяльский, вероятно, будет вызван в лагерь национальной сборной Украины на мартовские матчи.

Как сообщает "ТаТоТаке", УАФ подала документы 30-летнего футболиста на британскую визу.

Напомним, что сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.

Последний раз Буяльский играл за сборную в сентябре 2021 года.