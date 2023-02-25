Спортивный врач: Ярмоленко, скорее всего, не поможет сборной Украины в матче с Англией

В субботу, 25-го февраля, "Аль-Айн" Сергея Реброва играл в Суперкубке страны против "Аль-Шарджа". Матч закончился поражением команды украинского тренера 0:1.

Еще одна неприятность – травма украинца Андрея Ярмоленко. В конце первого тайма футболист, находясь наедине, упал на газон, хватаясь за заднюю поверхность бедра. Ярмоленко сразу же заменили.

Свой вердикт по поводу травмы вынес спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

"Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пробовал присесть, пытаясь протестовать мышцу и убедиться, именно ли в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что и случилось и на этот раз…

…В зависимости от сложности травмы, на восстановление от нее может уйти от трех до шести недель. Ввиду того, что матч против Англии уже через четыре недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной – минимальные", - отмечает источник.