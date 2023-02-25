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Спортивный врач: Ярмоленко, скорее всего, не поможет сборной Украины в матче с Англией

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Футболист травмировался в матче за свой клуб

Спортивный врач: Ярмоленко, скорее всего, не поможет сборной Украины в матче с Англией

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 25-го февраля, "Аль-Айн" Сергея Реброва играл в Суперкубке страны против "Аль-Шарджа". Матч закончился поражением команды украинского тренера 0:1.

Еще одна неприятность – травма украинца Андрея Ярмоленко. В конце первого тайма футболист, находясь наедине, упал на газон, хватаясь за заднюю поверхность бедра. Ярмоленко сразу же заменили.

Свой вердикт по поводу травмы вынес спортивный врач Дмитрий Бабелюк.

"Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пробовал присесть, пытаясь протестовать мышцу и убедиться, именно ли в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что и случилось и на этот раз…

…В зависимости от сложности травмы, на восстановление от нее может уйти от трех до шести недель. Ввиду того, что матч против Англии уже через четыре недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной – минимальные", - отмечает источник.

Отметим, что сборная Украины начнет первый в этом году сбор 20-го марта. На 26-е марта запланирован первый в этом году официальный матч – против сборной Англии в рамках отбора к Евро-2024.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
25.02.2023 в 22:35
Ну це швидше добре, ніж погано, я вам скажу.Є кому грати! Дорогу молодим!
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0
0
Smooth da Hustler (Львів)
25.02.2023 в 22:21
Побажаю Андрію міцного здоровя.Але пора зі збірною закінчувати , йому і Сидорчуку
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