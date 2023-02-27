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Намечается дебют в сборной. УАФ делает британскую визу для Крыськива
Главное, чтобы успел восстановиться после травмы
zarya-lugansk.com
Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив, вероятно, будет вызван в лагерь
Как сообщает журналист Игорь Цыганык, УАФ подала документы 22-летнего футболиста на британскую визу.
Источник сообщает, что сейчас хавбек залечивает повреждение, но, несмотря на это, УАФ стала делать документы с надеждой на лучший исход.
Несмотря на травму, футболист сейчас находится в хорошей игровой форме, и, вероятно, сможет дебютировать за национальную команду.
Напомним, что сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.
Крыськив выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, но за национальную команду не выступал.
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