Намечается дебют в сборной. УАФ делает британскую визу для Крыськива

Хавбек "Шахтера" Дмитрий Крыськив, вероятно, будет вызван в лагерь национальной сборной Украины на мартовские матчи.

Как сообщает журналист Игорь Цыганык, УАФ подала документы 22-летнего футболиста на британскую визу.

Источник сообщает, что сейчас хавбек залечивает повреждение, но, несмотря на это, УАФ стала делать документы с надеждой на лучший исход.

Несмотря на травму, футболист сейчас находится в хорошей игровой форме, и, вероятно, сможет дебютировать за национальную команду.

Напомним, что сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.

Крыськив выступал за юношеские и молодежную сборные Украины, но за национальную команду не выступал.