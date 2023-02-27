В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО

27 февраля в Доме футбола должен был состояться Исполкома УАФ.

И одним из пунктов, который должен был обсуждаться – вопрос главного тренера для сборной Украины. FootballHub опубликовал протокол Исполкома.

Так, УАФ должна была утвердить решение провести официальные переговоры с Сергеем Ребровым. Судя по протоколу, Реброву будет предложен контракт до 30 июня 2024 года с возможным продлением до 30 июня 2026 года.

Также сегодня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины должен был быть назначен Руслан Ротань.

Отметим, что официальной информации о том, как прошел исполком и были ли приняты соответствующие решения, пока что нет.