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В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО
В сеть попал возможный протокол заседания
ffu.ua
27 февраля в Доме футбола должен был состояться Исполкома УАФ.
И одним из пунктов, который должен был обсуждаться – вопрос главного тренера для сборной Украины. FootballHub опубликовал протокол Исполкома.
Так, УАФ должна была утвердить решение провести официальные переговоры с Сергеем Ребровым. Судя по протоколу, Реброву будет предложен контракт до 30 июня 2024 года с возможным продлением до 30 июня 2026 года.
Также сегодня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины должен был быть назначен Руслан Ротань.
Отметим, что официальной информации о том, как прошел исполком и были ли приняты соответствующие решения, пока что нет.
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