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В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

В сеть попал возможный протокол заседания

В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО

ffu.ua

Новина українською

27 февраля в Доме футбола должен был состояться Исполкома УАФ.

И одним из пунктов, который должен был обсуждаться – вопрос главного тренера для сборной Украины. FootballHub опубликовал протокол Исполкома.

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Так, УАФ должна была утвердить решение провести официальные переговоры с Сергеем Ребровым. Судя по протоколу, Реброву будет предложен контракт до 30 июня 2024 года с возможным продлением до 30 июня 2026 года.

Также сегодня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины должен был быть назначен Руслан Ротань.

Отметим, что официальной информации о том, как прошел исполком и были ли приняты соответствующие решения, пока что нет.

В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО - изображение 1
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В статье: Руслан Ротань Сергей Ребров Украина УАФ
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2023 в 22:24
УАФ це наразі павелківське лайно. Туди ніхто не піде.
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2.dc (Николаев)
27.02.2023 в 22:13
Ротаня, м-дааа … это типа "сгорел сарай, гори и хата" …))) …мля, и даже не смешно …(
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