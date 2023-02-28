Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Исполком УАФ утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, о чем сообщила пресс-служба организации.

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Напомним, Ротань является также главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии". Сергей Ребров в данный момент возглавляет "Аль-Айн".

26 марта "сине-желтых" ждет поединок против Англии на Уэмбли в рамках отбора на Евро-2024.