  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено
(4 голосов)

Соглашение - до вступления в силу контракта Реброва

Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Исполком УАФ утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, о чем сообщила пресс-служба организации.

Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.

Напомним, Ротань является также главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии". Сергей Ребров в данный момент возглавляет "Аль-Айн".

26 марта "сине-желтых" ждет поединок против Англии на Уэмбли в рамках отбора на Евро-2024.

По теме
yellow-arrow
Руслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд
yellow-arrow
В УАФ сегодня должны были утвердить переговоры с Ребровым и назначение Ротаня и.о. сборной Украины - ФОТО
yellow-arrow
Намечается дебют в сборной. УАФ делает британскую визу для Крыськива
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Украина
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
efim423 (odessa)
28.02.2023 в 15:28
зато Петракова выгнали , сюр .
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.02.2023 в 15:10
уже просто какая-то рвотань!
Ответить
0
0
avatar
2.dc (Николаев)
28.02.2023 в 14:17
((( … жесть, мля
Ответить
0
0
MaximSK (Киев)
28.02.2023 в 14:05
Я ничего не имею против Ротаня, но у него итак 2 работы, он должен молодежку подготовить к Евро, а они его отвлекают национальной сборной, в УАФ очень много есть потенциальных тренеров которые согласятся возглавить команду на 1 матч, а они зачем-то назначили Ротаня.И должны быть гарантии, что Ребров придет в сборную до июньских матчей, контракт у него до июля месяца.
Ответить
0
0
terber (ternopil)
28.02.2023 в 14:47
не забувай,колись Лобановський ДК і збірну совка треніровав,виходить но це друга історія, в нас тренерів немає?для чого Петракова звільняти?Маркевич якого Х..там сидить?нехай підміне поки Ребров не прийде
Ответить
0
0
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.02.2023 в 14:51
Все таки ж різниця, коли клуб і збірну та клуб і дві збірні. Наше УАФ рідкісні довбні та лежні.
+1
0
Yurii Black
28.02.2023 в 15:02
Дк і збірна совка відрізнялись тільки кольором форми але це призначення жесть
0
0
Comment06 (Украина)
28.02.2023 в 13:42
Олімпік, молодіжку, Олександрію розвалив, настала черга національної збірної! Майстер-ломайстер...
Ответить
0
0
Caballero (DC)
28.02.2023 в 13:29
Б л я д ь !!!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
28.02.2023 в 13:25
наглость--почему молчат слуги футбола--он же ФИЗРУК а не тренер-за какие заслуги---ЛОЗУНГ РОТАНЯ
Ответить
+1
0
Lion Killer (Львів)
28.02.2023 в 13:19
Ахаха, це 1е березня буде чи 1е квітня?
Ответить
+1
0
lucky_guy
28.02.2023 в 13:14
Треба йому ще кар'єру гравця відновити і стати граючим тренером
Ответить
+5
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
28.02.2023 в 13:08
просто фейспалм!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде