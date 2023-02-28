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Официально. Ротань назначен и.о. главного тренера сборной Украины
Соглашение - до вступления в силу контракта Реброва
Фото: пресс-служба УАФ
Исполком УАФ утвердил Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины, о чем сообщила пресс-служба организации.
Соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.
Исполком Украинской ассоциации футбола согласился с предложением Комитета национальных сборных команд УАФ провести переговоры с Сергеем Ребровым о назначении его главным тренером национальной сборной Украины с заключением контракта сроком до 30 июля 2024 с возможностью пролонгации по взаимному согласию до 30 июля 2026 года.
Напомним, Ротань является также главным тренером молодежной сборной Украины и "Александрии". Сергей Ребров в данный момент возглавляет "Аль-Айн".
26 марта "сине-желтых" ждет поединок против Англии на Уэмбли в рамках отбора на Евро-2024.
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