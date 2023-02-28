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Руслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд
Одной – с примечанием "исполняющий обязанности"
Фото: пресс-служба УАФ
В последний день зимы, 28-го февраля, УАФ официально объявила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Его контракт будет действовать до момента вступления контракта в силу с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.
Бесспорным фактом является и то, что Руслан Ротань находится в статусе главного тренера еще двух профессиональных украинских команд – "Александрии" и молодежной сборной Украины.
Следовательно, украинский специалист одновременно возглавляет три профессиональные команды, что является редким случаем для украинского и не только футбола. По крайней мере, аналогичные случаи сочетания сразу трех должностей не широко известны.
За свою карьеру в статусе главного тренера Руслан Ротань на момент назначения в сборную Украины провел 39 матчей, одержал 18 побед.
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