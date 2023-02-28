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Национальная сборная Украины

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Руслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд

Национальная сборная Украины
(3 голосов)

Одной – с примечанием "исполняющий обязанности"

Руслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

В последний день зимы, 28-го февраля, УАФ официально объявила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Его контракт будет действовать до момента вступления контракта в силу с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Бесспорным фактом является и то, что Руслан Ротань находится в статусе главного тренера еще двух профессиональных украинских команд – "Александрии" и молодежной сборной Украины.

Следовательно, украинский специалист одновременно возглавляет три профессиональные команды, что является редким случаем для украинского и не только футбола. По крайней мере, аналогичные случаи сочетания сразу трех должностей не широко известны.

За свою карьеру в статусе главного тренера Руслан Ротань на момент назначения в сборную Украины провел 39 матчей, одержал 18 побед.

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Комментарии (5)
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nadobi (Полтава)
28.02.2023 в 15:48
Если б я был султан, я б имел трех жен...и зарплаты три
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MaximSK (Киев)
28.02.2023 в 15:20
Если арабы не отпустят Реброва до июля, ему придется реально тяжело в июне, бегать туда сюда между молодежкой Евро и национальной сборной, ему нужна будет хорошая физическая подготовка и стрессоустойчивость.
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artem06725 (Мариуполь)
28.02.2023 в 15:00
Какой же это стыд...
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0
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Andrik_zp (Запоріжжя)
28.02.2023 в 14:44
Хтозна, може в декілька школах ще фізруком працює. Може він рекордсмен у всьому світі.
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alex.belogubko (одесса)
28.02.2023 в 14:29
он может и больше 3 команд --ФИЗРУК
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