Руслан Ротань – главный тренер одновременно трех профессиональных команд

В последний день зимы, 28-го февраля, УАФ официально объявила о назначении Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины. Его контракт будет действовать до момента вступления контракта в силу с Сергеем Ребровым, переговоры с которым по поручению исполкома проводит администрация УАФ.

Бесспорным фактом является и то, что Руслан Ротань находится в статусе главного тренера еще двух профессиональных украинских команд – "Александрии" и молодежной сборной Украины.

Следовательно, украинский специалист одновременно возглавляет три профессиональные команды, что является редким случаем для украинского и не только футбола. По крайней мере, аналогичные случаи сочетания сразу трех должностей не широко известны.

За свою карьеру в статусе главного тренера Руслан Ротань на момент назначения в сборную Украины провел 39 матчей, одержал 18 побед.