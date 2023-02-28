СМИ назвали тренерский штаб Ротаня в сборной Украины

Во вторник, 28 февраля, УАФ официально объявила, что в качестве исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины до назначения Сергея Реброва будет работать будет Руслан Ротань.

Как стало известно Sport.ua, помогать ему во время "командировки" в национальную команду будет его помощник из "Александрии" Сергей Кравченко. За вратарей будет отвечать экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Виталий Рева. Аналитик – Евгений Гресь. Физическая подготовка – Евгений Барышников.

Кравченко работает с Ротанем в "Александрии". Гресь в молодежной сборной и клубе. А Рева и Барышников – в "молодежке".

А вот за молодежную сборную в марте во время товарищеских матчей против Дании и Италии будут отвечать Александр Мелащенко и Василий Кардаш. Владимир Езерский будет работать в "Александрии" во время отъезда Ротаня в сборную.

Напомним, что ближайший сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.