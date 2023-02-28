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Ярмоленко надеется, что успеет восстановиться к матчам сборной Украины

Национальная сборная Украины
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Во всяком случае, оптимизм в этом вопросе сохраняет сам игрок

Ярмоленко надеется, что успеет восстановиться к матчам сборной Украины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В субботу, 25-го февраля, "Аль-Айн" Сергея Реброва играл в Суперкубке страны против "Аль-Шарджа". Матч закончился поражением команды украинского тренера 0:1.

Еще одна неприятность – травма украинца Андрея Ярмоленко. В конце первого тайма футболист, повредил заднюю поверхность бедра и был заменен.

Изначально предполагалось, что Ярмоленко не сможет помочь сборной Украине в матче отбора Евро-2024 против Англия, однако, как сообщает журналист Игорь Цыганык, вингер успеет восстановиться к 26 марта. Во всяком случае, на это надеется сам футболист.

Сообщается, что клуб сегодня или завтра должен предоставить подробности травмы Андрея, но повреждение не является серьезным. В тренерском штабе Руслана Ротаня настраиваются на то, что Ярмоленко будет готов играть.

Напомним, что ближайший сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.

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В статье: Андрей Ярмоленко Украина Игорь Цыганык Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Football Hub

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