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Ярмоленко надеется, что успеет восстановиться к матчам сборной Украины
Во всяком случае, оптимизм в этом вопросе сохраняет сам игрок
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, 25-го февраля, "Аль-Айн" Сергея Реброва играл в Суперкубке страны против "Аль-Шарджа". Матч закончился поражением команды украинского тренера 0:1.
Еще одна неприятность – травма украинца Андрея Ярмоленко. В конце первого тайма футболист, повредил заднюю поверхность бедра и был заменен.
Изначально предполагалось, что Ярмоленко не сможет помочь
Сообщается, что клуб сегодня или завтра должен предоставить подробности травмы Андрея, но повреждение не является серьезным. В тренерском штабе Руслана Ротаня настраиваются на то, что Ярмоленко будет готов играть.
Напомним, что ближайший сбор команды пройдет в Лондоне, а 26 марта на "Уэмбли" состоится первая игра квалификации Евро-2024 против Англии. Также, возможно, 23 марта сборная Украины проведет товарищескую игру.
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