Ротань: При подготовке к матчу с Англией буду на связи с Ребровым

Коуч украинской молодежки и "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины .

— Руслан Петрович, национальная команда Украины — однозначно часть вас, ведь вы были ее капитаном и являетесь одним из сотников сборной в ее истории. Что значит для вас вот этот символический момент перехода из статуса капитана сборной на должность ее руководителя?

— На самом деле, для меня это большая честь и гордость — то, что мне доверили национальную сборную страны. Прежде всего хочу сказать: за то, что я сейчас являюсь исполняющим обязанности на игру с Англией, прежде всего нужно благодарить наших воинов. Кому тяжело – так это им. Нам же не следует бояться ответственности за этот матч, потому что нашим воинам гораздо тяжелее передовой, чем нам — подготовиться к игре и провести ее. Однако мы понимаем, что тоже будем защищать честь страны, поэтому должны подойти очень ответственно.

— Есть ли ощущение, что вы возвращаетесь в свою семью, которой всегда была и есть сборная Украины?

– Да, действительно. Я всегда говорил, и эти слова многие подтвердят, что с самого начала моей карьеры как игрока в сборной я всегда с большим удовольствием приобщался к ее рядам. Поэтому сейчас для меня это честь. Я понимаю, что в предстоящем поединке нужно защищать честь всей Украины.

— Как вы воспринимаете новый вызов в карьере тренера? Ведь, среди прочего, первая официальная игра состоится сразу на историческом стадионе и против родоначальников футбола.

— Я считаю, что его нужно воспринимать просто как вызов. Англия — та же команда, за победу над которой дают три очка. Не существует в мире непобедимых команд, мы все вместе с игроками и тренерами должны понимать, что против этого соперника также можно играть и добиваться результата. Мы будем рассчитывать на качественный футбол. Игра все покажет.

— Что вы думаете о нынешнем состоянии сборной Англии?

— На сегодняшний день это одна из лучших сборных планеты, и чемпионат мира показал, что она правильно развивается. Это достаточно сильно прогрессирующая команда, а по качеству игры, пожалуй, входит в топ-5.

– Когда вы планируете определиться с игроками на матч с Англией?

— Я думаю, что к 5—6 марта мы уже будем знать всех футболистов, которые будут вызваны на сбор и войдут в резервный список. Мы пообщаемся с будущим главным тренером и, думаю, придем к общему знаменателю этих чисел.

— Как будет происходить ваш контакт с Сергеем Ребровым?

— Собственно, с нашего разговора с президентом УАФ Андреем Павелко, а впоследствии с Сергеем Ребровым и капитаном команды Андреем Ярмоленко все и началось (улыбается). Именно так мы и согласовали мое участие. Так что я буду на связи с Сергеем Ребровым и перед оглашением списка вызванных — обязательно пройдемся по именам, — и на протяжении сборов, и перед матчем с Англией. Моя задача — помочь национальной команде, и я готов приложить для этого все усилия. Именно поэтому я и принял предложение стать исполняющим обязанности главного тренера.

— Кто войдет в ваш тренерский штаб?

- Ассистент Сергей Кравченко, тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Иван Баштовой, тренер вратарей Виталий Рева, тренеры-аналитики Евгений Гресь и Владимир Лазаренко.

— В то же время, вы остаетесь главным тренером молодежной сборной Украины. Кто будет руководить ее действиями в ваше отсутствие, и будете ли вы осуществлять контроль за командой в марте дистанционно?

— Да, молодежная сборная у нас тоже сейчас на контроле. Мы работали и готовились к сбору вместе с Александром Мелащенко, Василием Кардашем, Алексеем Чистяковым. Они сейчас и будут управлять этой командой. К ним прибавится тренер вратарей Тарас Луценко. На днях мы проведем конференцию в Zoom вместе со всеми, еще раз пройдемся по игрокам, вызванным на сбор молодежной команды. Мы производим корректировки, уже имеем представление о том, кто будет вызван на ближайшие матчи этой сборной. Но ведь хочется еще подождать, потому что есть время, могут быть травмы. Думаю, что тоже в начале марта будем готовы ответить на этот вопрос уже заявкой.