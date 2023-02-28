Ротань: Я рассчитываю на Коноплянку. Он - кандидат в сборную

Коуч украинской молодежки и "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Украины .

"В данной ситуации я не мог отказать, потому что это национальная сборная, потому что это наша Украина. Если мне звонят тренер, президент УАФ и капитан команды, то, пожалуй, они мне доверяют этот матч с Англией. Я с уважением должен относиться к нашему народу и футбольным руководителям.

Мне очень приятно. Буду стараться не подвести. Этот матч – роль ответственная, я это понимаю. Сделаем со штабом и командой все от нас зависящее, чтобы результат матча на "Уэмбли" был достаточно хорошим.

Всему свое время. Сейчас есть клуб. Пока есть энергия, я могу переключаться с команды на команду. Не досыпаю, но ничего. У нас один, но ответственный матч. Мы должны классно к нему подготовиться. Но не забываем о клубе и молодежной сборной. Хорошо, что у меня есть помощники. Работаем. Мало спим, но я надеюсь, что это пойдет на пользу украинскому футболу.

Да, я рассчитываю на Коноплянку. Я за ним следил и слежу. Он – кандидат на попадание в ряды национальной сборной. Как и все футболисты, играющие в чемпионате Украины и за рубежом. Все может быть.

Относительно травм Ярмоленко и Забарного мы связывались с врачом. Мы знаем, насколько выпал Андрей. Еще есть время. Надеюсь, наш капитан сможет подойти к матчу с Англией в форме. Сначала прогнозировали, что Забарный пропустит 2 недели, но восстановление займет подольше. По нему вопрос открыт.

Трубин, Артем Бондаренко, Судаков и Крыськив заслуживают вызова в национальную сборную. Это не будет проблемой для молодежи. Если бы сборную тренировал не я, то, уверен, было бы точно так же.

Думаю, Мудрик и все игроки молодежки смогут поехать на Евро. Точно определимся после разговора с Сергеем Ребровым. Если они будут позже – думаю, ничего страшного", - сказал Ротань.