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Пихаленок – о Ротане в сборной Украины: Это будет интересное сотрудничество

Национальная сборная Украины
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Хавбек положительно отреагировал на его назначение

Пихаленок – о Ротане в сборной Украины: Это будет интересное сотрудничество

Фото: СК Днепр-1

Новина українською

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок высказался о назначении Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности наставника национальной команды.

"Ожидания от работы с Ротанем у меня положительные. При нем молодежная сборная показывала хороший футбол. "Александрия" первый тур сыграла и видно, какой футбол он старается привить.

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Он сам был очень хорошим футболистом, и я думаю, что как тренер, он прививает очень интересный и комбинационный футбол. Мне кажется, это будет интересное сотрудничество", - сказал Пихаленок в интервью Fanday.

Напомним, Пихаленок впервые был вызван в сборную Украины летом прошлого года. Хавбек принял участие в пяти матчах сине-желтых. Результативными действиями пока не отличался.

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В статье: Руслан Ротань Украина Александр Пихаленок СК Днепр-1
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Источник:
Fanday

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