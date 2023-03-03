Пихаленок – о Ротане в сборной Украины: Это будет интересное сотрудничество

Полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок высказался о назначении Руслана Ротаня на должность исполняющего обязанности наставника национальной команды.

"Ожидания от работы с Ротанем у меня положительные. При нем молодежная сборная показывала хороший футбол. "Александрия" первый тур сыграла и видно, какой футбол он старается привить.

Он сам был очень хорошим футболистом, и я думаю, что как тренер, он прививает очень интересный и комбинационный футбол. Мне кажется, это будет интересное сотрудничество", - сказал Пихаленок в интервью Fanday.