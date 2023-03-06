С Буяльским и Коноплянкой. Ротань вызвал 26 игроков на матч с Англией

И.о главного тренера сборной Украины Руслан Ротань объявил список из 26-ти игроков, вызванных на мартовский сбор для подготовки и участия в первом матче отбора Евро-2024 — против Англии. (26 марта, Лондон, стадион "Уэмбли").

Также временный коуч сине-желтых определил резерв сборной, в который вошли 13 исполнителей.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин, Дмитрий Ризнык (оба - "Шахтер" Донецк).

Защитники: Александр Караваев ("Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля (оба - "Шахтер" Донецк), Виталий Миколенко ("Эвертон" Ливерпуль, Англия), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Эдуард Соболь (" Страсбур", Франция), Александр Сваток, Эдуард Сарапий (оба - "Днепр-1" Днепр).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо" Киев), Александр Пихаленок ("Днепр-1" Днепр), Андрей Ярмоленко ( "Аль-Айн", ОАЭ), Руслан Малиновский ("Олимпик" Марсель, Франция), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия), Евгений Коноплянка ("Краковия" Краков, Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгия), Артем Довбик ("Днепр-1" Днепр).

Резервный список

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер" Донецк), Никита Шевченко ("Александрия").

Полевые игроки: Александр Тымчик, Денис Попов (оба - "Динамо" Киев), Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Дмитрий Крыськив, Данило Сикан, Егор Назарина (все - "Шахтер" Донецк), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1" Днепр) , Денис Мирошниченко ("Александрия"), Виктор Коваленко ("Специя", Италия), Даниил Игнатенко ("Бордо", Франция).

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне.