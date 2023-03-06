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"Это очень хорошая новость", - Сикан одобрил назначение Ротаня в сборную Украину

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хавбек неплохо поработал с тренером в молодежке

"Это очень хорошая новость", - Сикан одобрил назначение Ротаня в сборную Украину

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан одобрил назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины.

"Это очень хорошая новость как для меня, так и для Ротаня. Потому что уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность.

Желаю ему только успехов и больше побед", – сказал Сикан.

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Напомним, что Сикан работал под руководством Ротаня в молодежной сборной Украины. В национальной сборной Украины хавбек провел на данный момент 6 матчей, забил 1 гол.

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В статье: Руслан Ротань Украина Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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