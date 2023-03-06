"Это очень хорошая новость", - Сикан одобрил назначение Ротаня в сборную Украину

Форвард "Шахтера" Даниил Сикан одобрил назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины .

"Это очень хорошая новость как для меня, так и для Ротаня. Потому что уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность.

Желаю ему только успехов и больше побед", – сказал Сикан.