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"Это очень хорошая новость", - Сикан одобрил назначение Ротаня в сборную Украину
Хавбек неплохо поработал с тренером в молодежке
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Форвард "Шахтера" Даниил Сикан одобрил назначение Руслана Ротаня исполняющим обязанности главного тренера
"Это очень хорошая новость как для меня, так и для Ротаня. Потому что уверен, он хотел быть главным тренером в национальной сборной. Ему предоставили такую возможность.
Желаю ему только успехов и больше побед", – сказал Сикан.
Напомним, что Сикан работал под руководством Ротаня в молодежной сборной Украины. В национальной сборной Украины хавбек провел на данный момент 6 матчей, забил 1 гол.
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