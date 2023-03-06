Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом

Сергей Ребров консультировал Русланя Ротаня при выборе игроков на сбор национальной команды Украины, который был опубликован сегодня, 6 марта.

Такую информацию дает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Также источник отмечает, что участие травмированных вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко и защитника "Борнмута" Ильи Забарного в матче против Англии 26 марта еще не определено. Пока что шансы, что игроки будут готовы к данному матчу оцениваются в примерно 50%.

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне, а встреча с Англией в стартовом туре квалификации Евро-2024 состоится 26 марта.