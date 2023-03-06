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Национальная сборная Украины

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Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом

Национальная сборная Украины
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Список Ротаня на мартовский сбор уже опубликован

Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом

фото - УАФ, автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сергей Ребров консультировал Русланя Ротаня при выборе игроков на сбор национальной команды Украины, который был опубликован сегодня, 6 марта.

Такую информацию дает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.

Также источник отмечает, что участие травмированных вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко и защитника "Борнмута" Ильи Забарного в матче против Англии 26 марта еще не определено. Пока что шансы, что игроки будут готовы к данному матчу оцениваются в примерно 50%.

Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне, а встреча с Англией в стартовом туре квалификации Евро-2024 состоится 26 марта.

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В статье: Андрей Ярмоленко Руслан Ротань Сергей Ребров Украина ТаТоТаке Илья Забарный
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Источник:
ТаТоТаке

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