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Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом
Список Ротаня на мартовский сбор уже опубликован
фото - УАФ, автор - Павло Кубанов
Сергей Ребров консультировал Русланя Ротаня при выборе игроков на сбор национальной команды Украины,
Такую информацию дает ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский.
Также источник отмечает, что участие травмированных вингера "Аль-Айна" Андрея Ярмоленко и защитника "Борнмута" Ильи Забарного в матче против Англии 26 марта еще не определено. Пока что шансы, что игроки будут готовы к данному матчу оцениваются в примерно 50%.
Национальная команда начнет свой сбор 20 марта в Лондоне, а встреча с Англией в стартовом туре квалификации Евро-2024 состоится 26 марта.
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