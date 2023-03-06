  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ротань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Свой состав на мартовский сбор Ротань уже назвал

Ротань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань ответил на вопрос о выборе игроков в сборную Украины на мартовский сбор.

Отметим, что данное интервью Ротань давал до официального объявления заявки национальной команды.

– Рассматриваете ли вы кандидатуру Сарапия как основного центрбека в сборной?

– У нас еще есть туры, где мы сможем принять решение.

– Может ли Игнатенко выйти на игру с Англией? Следует ли ему возвращаться в "Днепр-1"?

– Думаю, возвращаться сейчас ему в УПЛ, пожалуй, не нужно. Но он может быть игроком более качественной команды. "Бордо" – клуб, который играет в Лиге 2 Франции.

С его качествами он может спокойно играть в лучших коллективах Бельгии или Нидерландов. Но мы его тоже рассматриваем как кандидата.

– Евгений Коноплянка?

– Да. Могу сказать, что я как тренер верю в Евгения. Верю, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной.

– Вы верите как в человека или как в игрока?

– Как в человека, так и в игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко это игроки, с которыми нужно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут и словом помочь в раздевалке этой сборной.

– Это была ваша идея?

– Можно сказать, что да. Понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду.

По теме
yellow-arrow
Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом
yellow-arrow
"Это очень хорошая новость", - Сикан одобрил назначение Ротаня в сборную Украину
yellow-arrow
С Буяльским и Коноплянкой. Ротань вызвал 26 игроков на матч с Англией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде