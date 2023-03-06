Ротань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея

Исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань ответил на вопрос о выборе игроков в сборную Украины на мартовский сбор.

Отметим, что данное интервью Ротань давал до официального объявления заявки национальной команды .

– Рассматриваете ли вы кандидатуру Сарапия как основного центрбека в сборной?

– У нас еще есть туры, где мы сможем принять решение.

– Может ли Игнатенко выйти на игру с Англией? Следует ли ему возвращаться в "Днепр-1"?

– Думаю, возвращаться сейчас ему в УПЛ, пожалуй, не нужно. Но он может быть игроком более качественной команды. "Бордо" – клуб, который играет в Лиге 2 Франции.

С его качествами он может спокойно играть в лучших коллективах Бельгии или Нидерландов. Но мы его тоже рассматриваем как кандидата.

– Евгений Коноплянка?

– Да. Могу сказать, что я как тренер верю в Евгения. Верю, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной.

– Вы верите как в человека или как в игрока?

– Как в человека, так и в игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко это игроки, с которыми нужно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут и словом помочь в раздевалке этой сборной.

– Это была ваша идея?

– Можно сказать, что да. Понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду.