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Ротань: Пригласить Коноплянку и Ярмоленко в сборную - это была моя идея
Свой состав на мартовский сбор Ротань уже назвал
Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер
Исполняющий обязанности главного тренера Руслан Ротань ответил на вопрос о выборе игроков в
Отметим, что данное интервью Ротань давал до
– Рассматриваете ли вы кандидатуру Сарапия как основного центрбека в сборной?
– У нас еще есть туры, где мы сможем принять решение.
– Может ли Игнатенко выйти на игру с Англией? Следует ли ему возвращаться в "Днепр-1"?
– Думаю, возвращаться сейчас ему в УПЛ, пожалуй, не нужно. Но он может быть игроком более качественной команды. "Бордо" – клуб, который играет в Лиге 2 Франции.
С его качествами он может спокойно играть в лучших коллективах Бельгии или Нидерландов. Но мы его тоже рассматриваем как кандидата.
– Евгений Коноплянка?
– Да. Могу сказать, что я как тренер верю в Евгения. Верю, что он еще не раз принесет пользу национальной сборной.
– Вы верите как в человека или как в игрока?
– Как в человека, так и в игрока. У него есть мастерство. На ряду с Андреем Ярмоленко это игроки, с которыми нужно добиваться результата. Их мастерство не подлежит сомнению. Они могут и словом помочь в раздевалке этой сборной.
– Это была ваша идея?
– Можно сказать, что да. Понимаю, что может быть критика. Я хочу, чтобы игроки были расслаблены и верили в команду.
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