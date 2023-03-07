Ребров: Никакой я не консультант сборной Украины

Украинский тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров прокомментировал информацию о том, что он принимал консультационное участие в формировании списка футболистов сборной Украины , которые вызваны на матч с Англией в отборочном цикле Евро-2024.

"Я бы хотел прояснить с тренером сборной Украины, а, точнее, озвучить, что значит в моем понимании главный тренер национальной команды страны. Особенно, когда наша страна, Украина, находится состоянии войны. Главный тренер сборной Украины должен быть очень ответственным на своём посту. В том числе, в отношении формирования списка игроков на сбор перед очередным матчем. Работа в сборной – совсем не такая, как в клубе. Тут гораздо больше времени нужно тратить на просмотр отечественных футболистов, матчей с их участием. Когда ты работаешь в клубе, у тебя все на виду, ты видишь, в каком состоянии находятся футболисты твоей команды, как они играют, как тренируются. В сборной не так. Чтобы составить список кандидатов на матч, нужно перед этим просмотреть огромнейшее количество матчей.

И если кто-то со мной советуется, то я никогда не дам совет о том, в чем я некомпетентен. Как я могу, например, сказать, нужно ли вызывать вот этого футболиста в сборную, если я не просмотрел достаточного количества матчей с его участием?

Вот по Ярмоленко я могу дать такую рекомендацию. 100 процентов! Но по другим футболистов таких рекомендаций я дать не могу просто физически, потому что сейчас в этом вопросе совершенно некомпетентен.

Если главный тренер сборной спросит моего мнения о том или ином футболисте, то, конечно, я дам ответ. Потому что все мы сейчас переживаем за нашу сборную и хотим, чтобы она достойно провела свой стартовый матч в отборочном цикле Евро-2024. И любой украинский тренер в этом плане поможет наставнику сборной. Но если УАФ приняла решение назначить к рулю национальной команды Руслана Ротаня, то именно он должен принимать все решения. Он может советоваться. Но я уверен, что на матч с Англией вызваны те футболисты, которых просматривали в деле несколько раз, и есть понимание, почему именно этих футболистов вызывают в сборную Украины, есть понимание, в какой форме они сейчас находятся именно под игру со сборной Англии.

А что касается меня, то никакой я не консультант сборной Украины. У меня по два матча «Аль-Айна» в неделю, и я просто физически не имею времени посмотреть в деле кандидатов в украинскую сборную", - сказал Ребров.