Ребров: Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер Аль-Айна

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров ответил на вопросы о своей возможной работе в сборной Украины .

— В последние месяцы фамилия Ребров и сборная Украины звучат совместно. Хотя вы остаетесь главным тренером "Аль-Айна". Но никто ничего однозначно не говорит. Может, вы сами что-нибудь сможете сказать на этот счет, внести хоть какую-то ясность?

— Я сам поэтому и не реагирую на эту информацию и ничего не комментирую, поскольку у меня сейчас есть действующий контракт с "Аль-Айном". Я привык с уважением относиться к своим текущим обязательствам и к тем людям, с которыми в данный момент работаю. Мой контракт истекает в конце июня. Да, тренер имеет право в какой-то момент начать вести переговоры, но главное, что сейчас, как и раньше, я являюсь главным тренером "Аль-Айна". Поэтому я ни о чем, что не касается этого клуба, не высказываюсь.

Тем более, что так, как ко мне относятся здесь, ко мне не относились ни в одном из клубов, где я работал раньше. И поэтому с моей стороны такое отношение к "Аль-Айну". Я рад, что работаю здесь.

Одним словом, сейчас я сосредоточен на своей работе. Поэтому никаких комментариев по поводу сборной Украины я и не давал. Когда закончится мой контракт, я буду иметь право решать, что мне делать дальше, и с кем сотрудничать.

— Как вообще руководство "Аль-Айна" реагирует на всю информацию вокруг вас в контексте сборной Украины? Логично предположить, что их это раздражает...

- Здесь все дело в местной специфике футбольной жизни. Сначала я подписывал контракт с "Аль-Айном" на один год. И это, можно сказать, обычная практика: здесь никто не подписывает долгосрочные соглашения ни с тренерами, ни с футболистами. Здесь сложный регион для работы. Смена тренеров, футболистов – обычное дело для ОАЭ. Поэтому здесь никто и не подписывает долгосрочные контракты.

Так что и я, и "Аль-Айн" были согласны подписать контракт сроком на один год. Когда этот период истек, мы по взаимному согласию продлили соглашение еще на год. Потому что и меня здесь все устраивало, и клуб. Соответственно воспользовавшийся опцией пролонгации контракта еще на год. Но сейчас я уже вправе распоряжаться своей судьбой. Ни "Аль-Айн", никто другой не имеет права на меня давить. Да, "Аль-Айн" сейчас ведет разговоры со мной о дальнейшей пролонгации контракта, но в ответ я неоднократно говорил, что хочу доработать действующее соглашение, после чего вынесу решение вместе со своей семьей по поводу того, что мне делать дальше.

— Если все-таки говорить о сборной Украины, есть ли сейчас какие-то договоренности с вами о возможном сотрудничестве? Есть ли какая-то конкретика уже сейчас, или пока говорить вообще не о чем?

— Повторюсь, у меня есть действующий контракт. Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер "Аль-Айна". И я не представляю, как при этих обстоятельствах меня связывают со сборной Украины.