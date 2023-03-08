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Национальная сборная Украины

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Ребров: У сборной Украины есть хороший потенциал и уровень

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Но для его раскрытия нужно много работать

Ребров: У сборной Украины есть хороший потенциал и уровень

Фото: mlsz.hu

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров, которого СМИ активно сватают в сборную Украины (якобы контракт будет подписан летом), высказался о потенциале национальной команды.

"Думаю, что потенциал сборной Украины очень сильно раскрыл Андрей Шевченко, когда работал с национальной командой. Под его руководством была видна структура игры. Все говорили что Украина не имеет таких футболистов, чтобы играть в позиционные атаки, чтобы контролировать мяч, но Андрей Николаевич доказал обратное.

Так что у сборной Украины есть хороший потенциал и уровень. Даже если просто отталкиваться от того количества наших футболистов, которые выступают в топ-чемпионатах Европы! Но для раскрытия этого потенциала нужно много работать. Тренер, который придет в сборную, должен профессионально ко всему относиться. Повторюсь, в сборной — совсем не та специфика, что в клубе.

Тут гораздо больше нужно просматривать игроков, больше времени тратить на анализ функционального состояния футболистов. И, конечно, нужно четко понимать, каких исполнителей нужно вызывать под свою модель игры. В Украине есть выбор на каждую позицию, пусть он и невелик. Важно понимать, по какой модели ты играешь, и под эту модель подбирать футболистов, исходя из того, в каком они состоянии находятся", — сказал Ребров.

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В статье: Сергей Ребров Украина Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
08.03.2023 в 20:37
Так Ротаню есть, что разрушать или нет? Если нет, то обидно за него: он уже настроился
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alex.belogubko (одесса)
08.03.2023 в 20:23
не мели чушь--кто будет играть старики и сопляки
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