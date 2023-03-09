Сикан: Есть цель вернуться в национальную сборную, но сейчас у меня молодежное Евро

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан рассказал об амбициях вернуться в сборную Украины , в составе которой он не появлялся с июня прошлого года.

– Есть ли цель вернуться в национальную сборную?

– Конечно, есть такая цель. Но сейчас у меня Евро U-21. Я хотел бы больше сконцентрироваться на этом турнире с нашей командой, потому что мы можем потом попасть еще на Олимпийские игры. Это очень большой шанс для всех нас из сборной U-21, чтобы еще больше показать себя.

– Какие ожидания от Евро? Есть ли цель снова сделать хет-трик, как в сентябре (в стыках со Словакией – прим.)?

– Таких целей еще нет никаких. Хочется просто приехать туда и продемонстрировать футбол, в который мы играем. Показать, кто такие украинцы, представлять свои цвета на самом высоком уровне,