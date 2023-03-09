Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свое назначение на пост и рассказал, почему принял такое решение.

"Первым мне позвонил Ребров, второй звонок в тот день - от Павелко, третий - от Андрея Ярмоленко. Моя реакция? Я не мог поверить, что такое возможно. Потом уже когда начали общаться, я взял время на размышления. В голове прокрутил, оценил. Ситуация такова, что нельзя отказывать, когда тебе доверяют защищать честь страны. Нельзя как минимум говорить "нет". Понимаем, какая ситуация, в стране идет война.

Если посмотреть, то не каждый тренер будет согласен сыграть матч с Англией. Надо было принять решение. Сказал бы "нет" – был бы плохим. Сказал бы "да" – тоже был бы плохим. Поэтому ситуация простая для меня. Такова моя судьба.

Кто был инициатор моего приглашения? Пожалуй, Сергей Станиславович. Может, он видит во мне какую-то перспективу. Может, нравится, в какой футбол играет молодежная сборная. Знаю, что он за нами следит", - ответил Ротань в интервью ТаТоТаке.