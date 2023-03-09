  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Руслан Ротань рассказал о приглашении в сборную Украины

Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко

Скриншот: канал ТаТоТаке на YouTube

Новина українською

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал свое назначение на пост и рассказал, почему принял такое решение.

"Первым мне позвонил Ребров, второй звонок в тот день - от Павелко, третий - от Андрея Ярмоленко. Моя реакция? Я не мог поверить, что такое возможно. Потом уже когда начали общаться, я взял время на размышления. В голове прокрутил, оценил. Ситуация такова, что нельзя отказывать, когда тебе доверяют защищать честь страны. Нельзя как минимум говорить "нет". Понимаем, какая ситуация, в стране идет война.

Читайте такжеРебров: Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер Аль-Айна

Если посмотреть, то не каждый тренер будет согласен сыграть матч с Англией. Надо было принять решение. Сказал бы "нет" – был бы плохим. Сказал бы "да" – тоже был бы плохим. Поэтому ситуация простая для меня. Такова моя судьба.

Кто был инициатор моего приглашения? Пожалуй, Сергей Станиславович. Может, он видит во мне какую-то перспективу. Может, нравится, в какой футбол играет молодежная сборная. Знаю, что он за нами следит", - ответил Ротань в интервью ТаТоТаке.

Читайте такжеПочему Коноплянка в сборной? Сюрпризы от Ротаня в заявке сборной Украины. Видео
По теме
yellow-arrow
Сикан: Есть цель вернуться в национальную сборную, но сейчас у меня молодежное Евро
yellow-arrow
Ребров: У сборной Украины есть хороший потенциал и уровень
yellow-arrow
Ребров: Не стану отрицать наличие разных контактов, но сейчас я главный тренер Аль-Айна
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань Украина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Smooth da Hustler (Львів)
09.03.2023 в 15:43
Я теж неміг повірити в такий бред
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде