Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь

И.о.главного тренера сборной Украины и одновременно коуч молодежки Руслан Ротань еще не знает, за какую команду летом сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Илья Забарный и другие футболисты, которые могут быть задействованы за обе сборные.

Напомним, что в июне у национальной сборной два матча отбора Евро-2024, а у молодежки – Евро-2023.