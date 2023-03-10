Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь
В июне очень напряженный график
Скриншот: канал ТаТоТаке на YouTube
И.о.главного тренера
Напомним, что в июне у национальной сборной два матча отбора Евро-2024, а у молодежки – Евро-2023.
"Эти вопросы мы будем решать постепенно, шаг за шагом. Сейчас молодежка под руководством моих помощников будет готовиться к спаррингам с Данией и Италией. А уже после всех матчей, включая наш матч с Англией, мы будем смотреть по игрокам.
Приоритет у первой сборной? Да, и думаю, что это правильно. И мы это понимали с самого начала работы", – сказал Ротань.
Популярное сейчас
- Днепр-1 vs Динамо, Вернидуб против Шахтера, дерби для Зинченко. Расписание футбола на 10-12 марта
- Шахтер будет добираться на матч с Кривбассом не менее 14,5 часов
- Месси пора в Азию, Неймару – в Америку, Мбаппе надо выбирать. ТОП-5 выводов из вылета ПСЖ из Лиги чемпионов
- Ребров консультировал Ротаня по составу сборной, участие Забарного и Ярмоленко остается под вопросом
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО