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Национальная сборная Украины

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Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь

Национальная сборная Украины
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В июне очень напряженный график

Ротань еще не знает, за какую сборную в июне будут играть Мудрик, Трубин, Забарный и другая молодежь

Скриншот: канал ТаТоТаке на YouTube

Новина українською

И.о.главного тренера сборной Украины и одновременно коуч молодежки Руслан Ротань еще не знает, за какую команду летом сыграют Анатолий Трубин, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Илья Забарный и другие футболисты, которые могут быть задействованы за обе сборные.

Напомним, что в июне у национальной сборной два матча отбора Евро-2024, а у молодежки – Евро-2023.

"Эти вопросы мы будем решать постепенно, шаг за шагом. Сейчас молодежка под руководством моих помощников будет готовиться к спаррингам с Данией и Италией. А уже после всех матчей, включая наш матч с Англией, мы будем смотреть по игрокам.

Приоритет у первой сборной? Да, и думаю, что это правильно. И мы это понимали с самого начала работы", – сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Украина
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Источник:
ТаТоТаке

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