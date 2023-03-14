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Названы место и дата проведения матча сборной Украины с Германией
Товарищеская игра будет юбилейной для немцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Товарищеский матч Германия – Украина состоится 12 июня в Бремене, сообщает DW Sports. Ранее журналист Игорь Бурбас утверждал, что эта игра пройдет 13 июня.
Известно, что для Бундестим это будет 1000-й поединок национальной команды в ее истории. Первую игру сборная Германии провела в 1908 году против Швейцарии.
Напомним, что 16 и 19 июня нашу сборную ждут два матча отбора на Евро-2024 – против Северной Македонии и Мальты соответственно.
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