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Федецкий: Мудрик может превзойти Ярмоленко в сборной Украины
При правильном подходе
Фото: twitter.com/FCShakhtar
Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о том, кто в будущем сможет стать столь же значимым игроком для национальной команды страны как Андрей Ярмоленко.
"Кто может превзойти Ярмоленко? При правильном подходе – тот же Мудрик.
Если брать молодых, то мне нравится Георгий Судаков, у него правильное отношение. Нравится Артем Бондаренко", – сказал Федецкий.
Напомним, что 33-летний Ярмоленко является рекордсменом сборной Украины по количеству матчей – 112 поединков. За это время Андрей в составе национальной команды забил 45 голов и сделал 25 ассистов.
22-летний Мудрик, в свою очередь, дебютировал в сборной Украины в минувшем году и успел провести восемь матчей, в которых пока не сделал результативных действий.
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