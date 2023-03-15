Федецкий: Мудрик может превзойти Ярмоленко в сборной Украины

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о том, кто в будущем сможет стать столь же значимым игроком для национальной команды страны как Андрей Ярмоленко.

"Кто может превзойти Ярмоленко? При правильном подходе – тот же Мудрик. Если брать молодых, то мне нравится Георгий Судаков, у него правильное отношение. Нравится Артем Бондаренко", – сказал Федецкий.

Напомним, что 33-летний Ярмоленко является рекордсменом сборной Украины по количеству матчей – 112 поединков. За это время Андрей в составе национальной команды забил 45 голов и сделал 25 ассистов.

22-летний Мудрик, в свою очередь, дебютировал в сборной Украины в минувшем году и успел провести восемь матчей, в которых пока не сделал результативных действий.