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Федецкий: Мудрик может превзойти Ярмоленко в сборной Украины

Национальная сборная Украины
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(2 голосов)

При правильном подходе

Федецкий: Мудрик может превзойти Ярмоленко в сборной Украины

Фото: twitter.com/FCShakhtar

Новина українською

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о том, кто в будущем сможет стать столь же значимым игроком для национальной команды страны как Андрей Ярмоленко.

"Кто может превзойти Ярмоленко? При правильном подходе – тот же Мудрик.

Если брать молодых, то мне нравится Георгий Судаков, у него правильное отношение. Нравится Артем Бондаренко", – сказал Федецкий.

Напомним, что 33-летний Ярмоленко является рекордсменом сборной Украины по количеству матчей – 112 поединков. За это время Андрей в составе национальной команды забил 45 голов и сделал 25 ассистов.

22-летний Мудрик, в свою очередь, дебютировал в сборной Украины в минувшем году и успел провести восемь матчей, в которых пока не сделал результативных действий.

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В статье: Андрей Ярмоленко Артем Федецкий Украина Челси (Лондон) Аль-Айн (ОАЭ) Михаил Мудрик
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Источник:
SportarenaTV

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Комментарии (2)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
15.03.2023 в 22:56
Ідіотизм не має меж. Жгі єщьо!
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Cassid (Kiev)
15.03.2023 в 22:51
Как? Забить два автогола в решающей встрече?
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