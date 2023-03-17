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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Стало известно, кто будет показывать матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024

Национальная сборная Украины
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Два транслятора

Стало известно, кто будет показывать матчи сборной Украины в отборе на Евро-2024

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Megogo стал официальным вещателем на отборочный цикл Евро-2024. На медиасервисе будут доступны поединки с участием сборных других стран.

Матчи национальной команды Украины будут показывать на MEGOGO и региональных телеканалах "Суспільного" в эфире, кабеле и спутнике, сообщает пресс-служба УАФ.

В Интернете матчи можно будет эксклюзивно на MEGOGO - на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подписке "Максимальная" или "Спорт".

Напомним, 26 марта наша национальная команда проведет стартовый матч отбора на ЧЕ-2024 против Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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В статье: Украина Англия ЕВРО-2024 Megogo
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Источник:
УАФ

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