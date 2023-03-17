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Вернидуб - о тренере сборной Украины: Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа
Но Ротань тут ни при чем, хотя сама ситуация странная
Фото: ФК Кривбасс
Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался относительно совмещения трех должностей Русланом Ротанем, который работает в "Александрии",
"Меня в сборную? У нас есть тренер, который с тремя командами способен работать, куда еще мне? Это говорит о том, что... Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа. Это проблема нашего футбола. Я не понимаю, как можно совмещать клуб и сборную, а тут еще и молодежную сборную.
Три головы нужно иметь. Посмотрим, возможно, я чего-то не понимаю. У Руслана Ротаня есть возможность закрыть хейтеров одним матчем. Но Руслан тут ни при чем. Ему сказали - он выполняет свою работу", – считает Вернидуб.
Напомним что Ротань, который работает в статусе исполняющего обязанности тренера сборной Украины, должен подготовить команду к матчу отбора Евро-2024 с Англией (26 марта).
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