Вернидуб - о тренере сборной Украины: Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа

Наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб высказался относительно совмещения трех должностей Русланом Ротанем, который работает в "Александрии", сборной Украины и молодежной сборной Украины.

"Меня в сборную? У нас есть тренер, который с тремя командами способен работать, куда еще мне? Это говорит о том, что... Такого я еще не видел, ноу-хау. Катастрофа. Это проблема нашего футбола. Я не понимаю, как можно совмещать клуб и сборную, а тут еще и молодежную сборную.

Три головы нужно иметь. Посмотрим, возможно, я чего-то не понимаю. У Руслана Ротаня есть возможность закрыть хейтеров одним матчем. Но Руслан тут ни при чем. Ему сказали - он выполняет свою работу", – считает Вернидуб.