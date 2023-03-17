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Национальная сборная Украины
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Фонсека: Это не часть моих планов прямо сейчас, но однажды я бы хотел возглавить сборную Украины

Национальная сборная Украины
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(1 голосов)

Украина остается в сердце тренера

Фонсека: Это не часть моих планов прямо сейчас, но однажды я бы хотел возглавить сборную Украины

Фото: losc.fr

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский "Лилль", заявил, что хотел бы в будущем возглавить сборную Украины.

"Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.

Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины", - сказал Фонсека.

Напомним, что 50-летний португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.

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В статье: Украина Паулу Фонсека Лилль
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
17.03.2023 в 20:21
При нынешней федерации Павлику ничего не светит
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