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Фонсека: Это не часть моих планов прямо сейчас, но однажды я бы хотел возглавить сборную Украины
Украина остается в сердце тренера
Фото: losc.fr
Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский "Лилль", заявил, что хотел бы в будущем возглавить
"Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.
Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины", - сказал Фонсека.
Напомним, что 50-летний португалец тренировал "Шахтер" с 2016 по 2019 год.
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