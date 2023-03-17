Фонсека: Это не часть моих планов прямо сейчас, но однажды я бы хотел возглавить сборную Украины

Экс-тренер "Шахтера" Паулу Фонсека, который сейчас возглавляет французский "Лилль", заявил, что хотел бы в будущем возглавить сборную Украины .

"Должен признаться, что это не часть моих планов становиться тренером сборной прямо сейчас, но однажды я бы хотел иметь возможность работать с национальной командой Украины.

Я чувствую, что должен отдать Украине и украинцам долг. Благодаря моей жене Кате и сыну Мартину половина моего сердца украинская. Поэтому да, однажды я бы хотел стать тренером сборной Украины", - сказал Фонсека.